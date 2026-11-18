Hradec Králové, 89. minuta odvety. Turci potřebují jediný gól k prodloužení, Mert Şimşek pálí zblízka a Jan Koutný ránu reflexivně vytahuje. O chvíli později chytá i hlavičku Habeşoğlua. Remíza 1:1 vydržela a po výhře 1:0 v Turecku z 13. listopadu znamenala postup. Bílek po zápase otevřeně přiznal, že právě tohle si stanovil jako osobní cíl, když k jednadvacítce v dubnu 2025 nastupoval. Kariéru má bohatou: s A-týmem došel na Euru 2012 do čtvrtfinále, s Plzní vyhrál ligu a zahrál si Ligu mistrů. Postup s mládežnickým výběrem na evropský šampionát ale dosud neměl. Teď ho má. Jenže večer, který měl být čistou oslavou, otevřel i nepříjemnou otázku, jak vlastně má česká jednadvacítka hrát.
Druhý poločas, který se nedal přehlédnout
Česko vedlo od 35. minuty po gólu Víta Škrkoně a do přestávky mělo zápas pod kontrolou. Po ní se obraz otočil. Turci převzali míč, chodili do soubojů jeden na jednoho a Češi couvali stále hlouběji do vlastního vápna. V 82. minutě vyrovnal Emirhan İlkhan a zbytek utkání byl už jen obranou výsledku.
Statistiky mluví jasně:
Odveta s Tureckem (1:1) Česko Turecko Držení míče 33 % 67 % Střely na branku 1 7
Jediná česká střela na branku skončila gólem. Taková efektivita se v turnajovém fotbale cení, opakovat se ale nedá. Bez Koutného, který zasahoval už po deseti sekundách proti Usluoğluovi a ve 75. minutě nadvakrát po hlavičce, by se nejspíš hrálo prodloužení.
Bílek slabší pasáž nezastíral. Podle jeho slov se tým od začátku druhé půle nemohl dostat do hry, nevytvořil si kloudnou kombinaci ani delší držení míče. Roli podle něj mohla sehrát tíha okamžiku a nervozita z blízkého postupu. Turci byli klidnější, víc riskovali a individuálně si dovolili víc.
Nakopávaná? Tak to Bílek nevidí
Otázka, která trenéra po zápase zjevně nepotěšila, mířila na kontrast. Reprezentace pod Santim Deniou chce jít cestou krátkých přihrávek a kombinace po zemi. Jednadvacítka ve druhé půli bránila hluboko a míče posílala dlouze dopředu. Tedy nakopávaná, jak se v české fotbalové hantýrce říká zjednodušenému fotbalu bez kombinace.
Bílek takový výklad v rozhovoru pro
iSport odmítl. Dlouhé míče podle něj nebyly záměr, ale důsledek toho, že tým nedokázal podržet balon. Hrát jen dlouhé balony nechce, chce využít kvalitu hráčů. O stylu se s Deniou zatím detailně nebavil, na to podle něj kvůli programu nebyl čas. Řešit to ale budou určitě.
Podle nás je to férová odpověď, ale jen napůl. Pokud je dlouhý míč nouzovým řešením pod tlakem, je to přesně ta slabina, kterou musí tým do léta odstranit. Na Euru nebude soupeř, proti kterému by stačilo vydržet.
Proč na sladění s áčkem záleží
Jednadvacítka není samostatný projekt, ale přestupní stanice do A-týmu. Bílek po postupu řekl, že v kádru jsou velmi dobří hráči, kteří budou v budoucnu hrát i v áčku. Jména nejmenoval. Nejčerstvější doložený případ je Lukáš Ambros, kterého si Denia vzal do A-týmu a který kvůli tomu v baráži chyběl. Pavel Nedvěd o něm prohlásil, že už jednadvacítku přerostl.
Právě tady vidíme hlavní smysl debaty o stylu. Když mladý hráč přijde do áčka z týmu, který hraje jinak, ztrácí čas adaptací. Pokud by se principy obou výběrů přiblížily, přechod by byl plynulejší. V takovém případě by Euro mohlo být první velkou zkouškou společné filozofie, ne jen dalším turnajem.
Bílkova budoucnost u týmu přitom vypadá stabilně. Při jmenování podepsal dvouletou smlouvu s opcí na prodloužení pro případ postupu na Euro 2027. Podmínku tedy splnil, oficiální potvrzení od svazu ale po baráži zatím chybí.
Odolnost jako česká tradice
Postup nebyl náhoda. Ve skupině B skončilo Česko druhé s 18 body a skóre 17:6, za suverénním Portugalskem (25 bodů) a jen o bod před Skotskem. Skupinu uzavřela porážka 0:2 v Portugalsku, která poslala Bílkův tým do baráže.
A baráže Češi umí. Podle UEFA hráli play-off jednadvacítek už podesáté, což je rekord. Uspěli potřetí v řadě a celkově posedmé. Na závěrečném turnaji budou počtvrté za sebou. Bílek sám postup připsal české týmovosti a těžko mu to vyvracet.
Historie ale ukazuje i druhou stranu. Titul z roku 2002, finále v roce 2000 a čtvrté místo v roce 2011 patří k nejlepším vzpomínkám českého fotbalu. Od roku 2015 však jednadvacítka na závěrečných turnajích pokaždé skončila ve skupině. Odolnost stačí na postup, na úspěch v turnaji zatím ne.
Co čeká tým v létě
Mistrovství Evropy hráčů do 21 let se bude hrát od 16. června do 3. července 2027 v Albánii a Srbsku. Základní informace:
16 týmů ve čtyřech skupinách po čtyřech, první dva postupují do čtvrtfinále Los proběhne 26. listopadu 2026 v 18:30 v bělehradském kongresovém centru Sava Dějiště: Tirana, Elbasan a Skadar v Albánii, Bělehrad, Bačka Topola, Loznica a Leskovac v Srbsku Možní soupeři: mimo jiné Španělsko, Francie, Anglie, Německo, Itálie, Nizozemsko i Portugalsko
Kompletní přehled zveřejnila
UEFA. Turnaj zároveň slouží jako kvalifikace na olympijské hry 2028 v Los Angeles, takže sázka je vyšší než jen medaile. Kdo bude české zápasy vysílat, zatím nebylo potvrzeno. Baráž přenášela ČT sport, práva na finálový turnaj jsou ale samostatná věc.
Bílek si do životopisu dopsal řádek, který mu chyběl, a nikdo mu ho nevezme. Hradecký večer ale zároveň ukázal, kde jeho tým končí. S jednou střelou na branku a brankářem v životní formě se dá přežít baráž. Proti Španělsku nebo Francii bude potřeba míč taky chvíli podržet.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl