Kometa v Budějcích tvrdě narazila. Motoru podlehla 1:5

Kometa v Budějcích tvrdě narazila. Motoru podlehla 1:5Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kometa v Budějcích tvrdě narazila. Motoru podlehla 1:5Zdroj: HC Kometa Brno
Článek byl publikován 05.10.2026 18:20
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Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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