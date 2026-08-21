HONOR Magic9 dorazí o měsíc dříve než předchůdce. Poprvé v historii značky se objeví i verze Pro Max

Řada Magic8 měla čínskou premiéru 15. října 2025. Pokud se potvrdí informace o zářijovém debutu Magic9, HONOR by cyklus posunul přibližně o měsíc dopředu. Přesné datum zatím značka nezveřejnila, víme jen, že na konci července 2026 HONOR na své čínské prezentaci potvrdil, že nová vlajková řada letos vstoupí na trh. A právě kolem ní se začíná rýsovat příběh, který není jen o rychlejším kalendáři, ale o zásadní změně toho, čím chce HONOR konkurovat.
Měsíc dopředu: co víme a co zatím ne
Referenční bod je jednoznačný.
HONOR Magic8 měl čínský debut 15. října 2025, mezinárodní uvedení v Británii pak následovalo 8. ledna 2026. U Magic9 se v dostupných primárních zdrojích konkrétní den nedohledal; tvrzení o „září 2026″ se opírá o sekundární zprávy a o formulaci samotného HONORu, že nová řada přijde ještě letos. Přibližně měsíční posun oproti předchůdci tedy sedí, ale přesný počet dnů spočítat nelze.
Zajímavý je i kontext kolem čipsetu. Qualcomm má
Snapdragon Summit naplánovaný na 22.–24. září 2026. Pokud by Magic9 skutečně debutoval v září s očekávaným Snapdragonem 8 Elite Gen 6, musel by HONOR mít čip k dispozici ještě před jeho veřejným představením, nebo by se premiéra odehrála v posledních zářijových dnech. Každopádně: Gen 6 zatím nemá oficiální veřejnou produktovou stránku u Qualcommu, takže jde o očekávání, ne o potvrzený fakt. Pro Max v řadě Magic: premiéra, ale ne úplně první
V řadě Magic by šlo skutečně o první model s přídomkem Pro Max. Jenže HONOR jako značka už tento název používá: letos v červnu představil
X80 Pro Max a v minulosti nabízel i X30 Max. Správnější je tedy říct, že Magic9 Pro Max by byl první „Pro Max“ ve vlajkové řadě Magic, nikoli v celé historii HONORu.
Co by měl Pro Max oproti standardnímu Pro nabídnout? Oficiální specifikace zatím chybí. Podle logiky dosavadního názvosloví HONORu ale „Pro Max“ není jen marketingový přívěsek; u X80 Pro Max šlo o vyšší strop v parametrech i ceně. Dá se čekat, že u Magic9 to bude podobné: větší displej, vyšší kapacita baterie nebo pokročilejší kamerový systém. Kolují i zmínky o asymetrickém prstencovém modulu fotoaparátu posunutém k boční hraně, ale tento detail se v otevřených primárních zdrojích zatím nepodařilo ověřit.
ARRI místo megapixelů: skutečná zbraň Magic9
Nejzajímavější na celém příběhu kolem Magic9 není ani dřívější termín, ani nový název. Je to směr, kterým HONOR staví svůj prémiový argument. V květnu 2026 značka oznámila
společnou filmovou laboratoř s německou firmou ARRI, výrobcem kamer, které se používají na hollywoodských produkcích. A výslovně uvedla, že technologie z tohoto partnerství dopadnou do příští vlajkové řady Magic.
Nejde přitom o pouhý barevný filtr nebo přednastavený LUT. ARRI a HONOR společně pracují na přenosu tzv. image science, tedy způsobu, jakým kamera zachází s barvou, kontrastem a dynamickým rozsahem. Konkrétně:
LogC3 – logaritmické kódování barvy a jasu, které zachovává víc detailů ve světlech i stínech a dává větší prostor pro postprodukci. ARRI Looks – 11 přednastavených barevných profilů s filmovým charakterem, použitelných rovnou při natáčení. Návaznost na profesionální workflow – video natočené telefonem má být přímo editovatelné v nástrojích, které filmaři běžně používají.
Pro běžného uživatele to v praxi znamená přirozenější tonalitu, méně přepalů a celkově „filmovější“ obraz i bez jakékoliv úpravy. Kdo chce upravovat, dostane materiál s výrazně větší rezervou než u běžného mobilního videa. Podle nás je právě tohle bod, kterým se HONOR snaží odlišit od konkurenčních Ultra modelů Xiaomi, OPPO nebo Viva, ne vyšším počtem megapixelů, ale kvalitativně jiným přístupem k obrazu.
Český kontext: kolik stojí Magic8 a co čekat u devítky
HONOR Magic8 Pro má
oficiální českou produktovou stránku a je běžně dostupný u velkých prodejců. Cenový rozptyl je poměrně široký:
Model Cena v ČR Magic7 Pro (Heureka, nejnižší) od 17 985 Kč Magic8 Pro (Heureka, nejnižší) od 23 723 Kč Magic8 Pro (Datart) 29 490 Kč
Britská oficiální cena Magic8 Pro při uvedení činila v přepočtu zhruba 33 000 Kč. Pokud HONOR u Magic9 Pro zachová podobnou cenovou architekturu, dá se při evropském startu čekat pásmo vyšších dvaceti tisíc až nízkých třiceti tisíc korun. Případný Pro Max by logicky stál víc.
Kdy se Magic9 objeví v Česku? Přímé potvrzení neexistuje, ale precedent mluví jasně: Magic8 Pro se do české distribuce dostal. Realistické okno pro Magic9 je konec roku 2026 až začátek roku 2027.
Širší obraz: HONOR nechce být „jen“ specifikační šampion
Magic9 nevzniká ve vakuu. HONOR letos na konferenci WAIC představil koncept Agentic OS a Robot Phone, tedy vizi telefonu jako aktivního agenta, který uživateli nejen odpovídá, ale jedná za něj. Řada Magic9 tak vypadá jako další článek širší strategie, ve které HONOR posouvá celé své prémiové portfolio od hardwarových parametrů směrem k sofistikovanějšímu softwaru, AI a profesionálnímu obrazovému zpracování.
Jestli se HONOR dokáže s ARRI dostat od marketingové nálepky k prakticky použitelnému video výstupu a rychle ho dopravit i mimo Čínu, rozhodne o tom, zda Magic9 bude jen další iterací, nebo skutečným vstupem do patra, kde se dnes pohybují jen ty nejdražší vlajky.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman