Samsung láká na srpnovou akci: Dorazí Galaxy S26 FE i vlastní náhlavní sluchátka?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Samsung láká na srpnovou akci: Dorazí Galaxy S26 FE i vlastní náhlavní sluchátka?
Ve zkratce: Společnost Meta čelí u federálního soudu žalobám kvůli návykovým algoritmům a dopadům sítí na...
Rok se s rokem sešel a máme zde novou generaci mobilů od Googlu. Série Pixel 11 sice čítá čtyři zařízení,...
Některé společnosti se snaží nabídnout různé designy svých produktů, aby oslovily co nejvíce potenciálních...
V poslední době se objevily náznaky, že Samsung chystá rozšířit své portfolio sluchátek o dva zcela nové...
Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...Všechny články tohoto autora →
- Na televizi můžete spustit Xbox bez konzole, ale většina lidí o tom neví. Stačí spustit schovanou aplikaci
- Instalace aplikací na Macu otravovala 24 let. Vývojář to vyřešil zdarma a z čistého vzdoru
- Váš Android má datum expirace a poté se stává nebezpečným. Zjistíte to v nastavení za 10 sekund
- Její patent z roku 1971 chrání internet před kolapsem dodnes. Jméno Erna Schneider Hoover ale nezná skoro nikdo