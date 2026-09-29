Další oslavy v Havlíčkově Brodě: Centrem města jezdil historický autobusPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Další oslavy v Havlíčkově Brodě: Centrem města jezdil historický autobus
Jihlava bude mít další turistickou atrakci. Bude jí rozhledna Honzík, která se bude nacházet na Šacberku...
Na více než půl milionu korun vyšla oprava kaple Panny Marie v Sasově. Jak informovala jihlavská radnice,...
Ve Žďáru nad Sázavou se do prosince změní v šesti oblastech dopravní režim. Někde budou nově jednosměrné...
Kraj Vysočina bude předávat průtah městem Jihlavě a z toho důvodu letos provádí rozsáhlé opravy. Závěrečná...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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- Obyvatelé Sasova mají opravenou kapličku. Hledá se termín vysvěcení
- V části Žďáru se do prosince změní dopravní režim a parkování. Sníží se i rychlost