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Ruský analytik sepsal tři scénáře přímé války NATO s Ruskem. Kreml nejvíc děsí ten, který začíná příměřím

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Sergej Maržeckij zveřejnil 23. září 2026 na serveru TopCor analýzu, která se neptá, jestli ke střetu dojde, ale jakou by měl podobu. Nejnebezpečnější variantou je podle něj pro Moskvu ta, ve které se přestane střílet.
Ruský analytik sepsal tři scénáře přímé války NATO s Ruskem. Kreml nejvíc děsí ten, který začíná příměřím

Ruský analytik sepsal tři scénáře přímé války NATO s Ruskem. Kreml nejvíc děsí ten, který začíná příměřím

Zdroj: Foto: Alisdare Hickson from Woolwich, United Kingdom - licence CC BY-SA 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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