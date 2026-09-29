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Jedna fabrika dodávala díly do sedmi raketových programů. Ukrajina na ni poslala střely s hlavicí 150 kg

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V pěti výrobních budovách azovského opticko-mechanického závodu hlásí Rusové poškozené stroje, ve slévárně hořelo. Zasažené dílny přitom vyrábějí součástky, bez kterých ruské rakety hůř hledají cíl.
Jedna fabrika dodávala díly do sedmi raketových programů. Ukrajina na ni poslala střely s hlavicí 150 kg

Jedna fabrika dodávala díly do sedmi raketových programů. Ukrajina na ni poslala střely s hlavicí 150 kg

Zdroj: Foto: Sergeev Pavel - licence Public domain
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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