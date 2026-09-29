Všichni k obrazovkám: Ve středu v 17:30 odpálí Nova Cinema nejpohodovější českou komedii

Všechno začíná zdánlivě nevinným návratem. Otec, profesionální záchranář, se vrací z drsných alpských vrcholků domů. Těší se na klid, rodinu a zasloužený odpočinek.
Místo toho naráží na nečekaný odpor své malé dcery. Ta se bez něj odmítá vydat na školu v přírodě. Snaha vyřešit situaci přímo ve školní třídě se zvrtne v neuvěřitelnou lavinu událostí.
Místo odpočinku se hlavní hrdina ocitá v divokých Tatrách jako narychlo povolaný zdravotní doprovod party dětí. Jeho manželka mezitím marně čeká na opuštěné chalupě. Celá rodina se zaplétá do sítě nedorozumění, falešných svatebních slibů svérázného dědečka a nečekaných setkání.
Jak se krotí krokodýli: Když legenda opět tančí
V polovině ledna 2006 se diváci v kinech konečně dočkali. Režisérka a scenáristka Marie Poledňáková představila rodinnou komedii Jak se krotí krokodýli. Do hlavních rolí obsadila Miroslava Etzlera, Ingrid Timkovou, Jiřího Mádla, Žofii Tesařovou, Václava Postráneckého, Evu Holubovou a tehdy osmiletého Tomáše Peče.
Snímek byl prezentován jako volné pokračování milovaných klasik Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny. Spojovacím mostem mezi starou a novou érou se stal legendární tanečník Vlastimil Harapes. Ten jako jediný herec účinkoval ve všech třech filmech.
Během natáčení v Blažejovicích vzal svou roli baletního mistra tak vážně, že z místních komparzistů během pouhých dvou dnů tvrdým tréninkem vycepoval perfektně synchronizovaný taneční soubor.
Sněhová kalamita a osmiletý hrdina bez strachu
Natáčení provázely extrémní podmínky. Pouhé dva týdny před první klapkou zasáhla Vysoké Tatry masivní sněhová kalamita, která zcela zablokovala silnice. Produkce musela kvůli úspoře rozpočtu i logistice přepravit celý štáb a dětské herce do hor vlakem.
Pro děti se tato neplánovaná cesta stala nezapomenutelným dobrodružstvím. Drsné horské prostředí však připravilo horké chvilky i dospělým hvězdám.
Miroslav Etzler měl obavu z natáčení scén v ledové horské řece. Když však viděl, že tehdy osmiletý Tomáš Peč skáče do ledové vody bez sebemenšího strachu, musel jako filmový záchranář zatnout zuby a předstírat, že pro něj mrazivá koupel nic neznamená. Profesionalita dětského herce dospělou hvězdu doslova zahanbila.
Mýtus o Tomáši Holém
Kolem filmu se dodnes šíří řada mýtů. Internetové diskuse často tvrdí, že tragicky zesnulý Tomáš Holý se měl k roli Vaška v tomto pokračování vrátit, nebo o tom aktivně uvažoval.
Skutečností však je, že Tomáš Holý svou úspěšnou hereckou kariéru definitivně ukončil již ve 13 letech a návrat k filmu striktně odmítal. Marie Poledňáková napsala a přepracovala původní scénář s názvem „Jak Anděla viděla anděla“ až dlouho po jeho smrti.
Dalším častým omylem je, že jde o přímé pokračování původní série se stejnými postavami. Ve skutečnosti se jedná o velmi volné pokračování. Postavy sice typově odpovídají původním hrdinům, ale jejich jména a rodinné reálie byly pozměněny. Rodina nese příjmení Rychmanovi a dcera se jmenuje Amálka namísto knižní Anděly.
Divácký hit navzdory přísné kritice
U náročnějších diváků a kritiky snímek narazil, což dokazuje dlouhodobé hodnocení na ČSFD kolem 37 %.
Z komerčního hlediska se ale jednalo o mimořádně úspěšný projekt. Film natočený s rozpočtem přibližně 30 milionů Kč v kinech vidělo přes 620 000 diváků a celkové tržby přesáhly 50 milionů Kč.
Nenechte si ujít tuto jedinečnou rodinnou komedii plnou humoru, zimních dobrodružství a skvělých hereckých výkonů. Stanice Nova Cinema ji odvysílá ve středu 30. září 2026 v 17:30.
Zdroje článku: csfd.cz, extra.cz, idnes.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá