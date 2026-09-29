Srdcovka: Na ostří nože patří k nejlepším survivalům. Hopkins a Baldwin podvrací divácká očekávání

Tento týden bojuje Brad Pitt a jeho pes o život V srdci divočiny, v trosečnickém filmu, který do jisté míry obrací formuli svého žánru. Se vzorci dramatu o přežití si pohrávala i klasika z konce devadesátých let, v níž se Anthony Hopkins a Alec Baldwin ocitli v situaci Na ostří nože (The Edge).
Ty nejlepší žánrové filmy jsou ty, které si se svými prvky umějí pohrát. Na ostří nože působí jako víceméně klasické survival drama, dokonce má dost tradiční strukturu; hrdinové uvíznou v nepřátelské divočině a po prvotním rozčarování se jim daří nabývat zkušeností, nástrojů, odolnosti a vypilovaného charakteru, aby přežili. Na ostří nože ale pracuje s jednou důležitou subverzí. Ve větším množství filmů o boji o přežití se v úzkých ocitne zhýčkaný milionář ve společnosti chlapáka, který je klíčem k vyřešení situace, navíc má mnohem pevnější páteř. Na ostří nože tento stereotyp podvrací.
Charles Morse (Anthony Hopkins) je nechutně bohatý muž s nechutně přitažlivou manželkou, s níž podnikne výlet do odlehlého aljašského rezortu. Mickey (Elle MacPherson) je supermodelka, a tak s nimi jede celý její podpůrný tým včetně mužného fotografa Boba (Alec Baldwin). Bob se do svého focení rozhodne zahrnout místního lovce, a tak se společně s Charlesem a svým asistentem Stephenem (Harold Perrineau) vydává letadlem k jeho chatě. Letoun ale omylem vletí do hejna ptáků, což zabije pilota a položí stroj doprostřed lesů. Trojice mužů tak musí najít způsob, jak se vrátit domů a uniknout divokému medvědovi (medvěd Bart), který se vydal po jejich stopě.
Snímek si ale trochu hraje s tím, co od všech figur čekat. Všichni tři hrdinové jsou nezkušení, nakonec je to ale Charles, kdo se ukáže jako klíč k přežití, přestože by divák zpočátku vsadil spíš na Boba. Charles je na začátku starý muž, který hodně čte a má rozsáhlé encyklopedické znalosti téměř o všem. Na úspěšného byznysmena je ale překvapivě málo autoritativní, uzavřený, tichý a skromný. Jeho žena mu zahýbá s Bobem, což pozná i člověk, který celou skupinu zná první večer. Bob je extrovertní, hlučný a dominuje prostoru, kdykoli se objeví, zatímco Charles si v koutku čte.
Jakmile se ale dostanou do divočiny, hodí se skupině hlavně Charlesovy znalosti z knih. Role se rychle obrací a brzy je to Charles, kdo říká Bobovi, co budou dělat. Jako jediný z trojice nepanikaří, protože teoreticky ví, co by se v situaci mělo podniknout. Přesto ještě nemá vyhráno, protože situace v aljašských lesích je zkouškou především pro něj. Podniká sice načtené kroky, přitom ale dělá praktické chyby a je nucen improvizovat. Postupně se tak mění v odhodlaného a aktivního muže, přičemž Hopkins nás nechává proměnu postavy pořádně pocítit. V průběhu filmu je Charles aktivnější a drsnější a celou dobu udává tempo. Nakonec je to také on, kdo v kritickou chvíli uklidní plačícího Boba.
Snímek zároveň skvěle pracuje s divočinou a ukazuje, jak hrdina dokáže nehostinné prostředí využít ve svůj prospěch. To se obzvláště hodí hlavně při práci s medvědem, monstrem, které snímek představuje jako téměř nezastavitelnou sílu. Medvěd Bart představuje ideální hrozbu díky své přítomnosti a tvůrci jej využívají hned několika způsoby. Objevuje se náhle jako aktuální nebezpečí i mručící blížící se hrozba ze tmy. Nemusí být ani před kamerou, aby dílo vyjádřilo jeho nebezpečnost. Medvěd funguje jako hlavní monstrum, přitom je jen významnou součástí zajímavé žánrové konstrukce filmu.
Na ostří nože totiž začíná jako trochu jiný žánr. Na začátku se ustaví vztahy mezi Charlesem, Mickeym a Bobem. Charles má podezření na poměr mezi svou ženou a jejím charismatickým fotografem a později se ho ptá, jak ho chce zabít. Vyprávění se pomalu rozjíždí jako klasická noirová zápletka, než do toho doslova vletí ptačí hejno a promění snímek v trosečnický příběh, jehož postavy musejí najít směr, kudy půjdou, a určit, jak si v divočině poradí.
Bob a Charles nejenže přestanou být protihráči, ale jeden druhému zachraňují život a společně se vyrovnají s medvědem. Ten opět vpadne do vyprávění a změní trosečnické drama v dobrodružný thriller o souboji izolovaných hrdinů s medvědem. Jakmile je medvěd vyřízen a nález lovecké chaty ukončí i trosečnické drama, vrátí se zase původní konflikt obou mužů a vykulminuje podle pravidel svého žánru.
Oba muži jsou ale společnou zkušeností změněni, a i když závěrečná konfrontace proběhne dle očekávání, nejsou to ty samé postavy, které do ní vstoupily. Na ostří nože napsal ceněný scenárista David Mamet, který počin vystavěl svým stylem. Snímek stojí hlavně na dialozích, Washington Post jej svého času označil za docela upovídaný, což vzhledem k premise není úplně typické, zároveň ale nechává dost prostoru akci. Snímek má zkrátka svůj vlastní hlas, což ale fanoušci ocenili až po letech. V době svého uvedení totiž snímek propadl. Proti třicetimilionovému rozpočtu utržil pouhých 43 milionů, přestože kritika s ním byla spokojená už tehdy. Dnes si své diváky našel a platí za vyhledávanou klasiku, která se fanouškům vybaví při každé otázce na dobrý survival.
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Zdroje: Washington Post, IMDb, Wikipedia, Kinobox