Zlín pětkrát v řadě bez bodu, Jihlava padla s nováčkem. V čele první ligy se drží překvapivý lídr

Pondělní porce výsledků 7. kola Maxa ligy 2026/2027 přinesla obraz, který by před sezonou málokdo čekal. Na čele tabulky nestojí obhájce Jihlava, vicemistr Zlín ani věčný aspirant Vsetín. Stojí tam béčko Pardubic, tým složený z mladíků a hráčů čekajících na šanci v extralize. A právě ten v pardubické ČPP Areně rozstřílel Berany 6:4, zatímco tradiční značky české první ligy sbírají ztráty, které začínají vypadat systémově.
Pardubice B: třicet gólů a domácí neporazitelnost
Čísla mluví jasně. Dvacet bodů z osmi utkání, skóre 30:19, ani jedna domácí porážka. Pardubická rezerva hraje nejproduktivnější hokej v soutěži a proti Zlínu to potvrdila šesti góly. Hned po návratu z marodky se dvěma trefami prosadil Matěj Pekař, bodově se zapojilo víc formací najednou.
Důležitý kontext ale zní: jako B-tým extraligového klubu mají Pardubice v soutěži specifické postavení. Podle soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH nemohou dvě družstva stejného klubu hrát jednu mistrovskou soutěž. Prakticky to znamená, že i kdyby rezerva sportovně došla až do finále play-off a vybojovala právo na baráž o extraligu, postup by jí přiznán nebyl, přešel by na další tým v pořadí. Pardubice B tedy mohou soutěž ovládnout, ale nikdy z ní „postoupit“. Přesto, nebo možná právě proto, je jejich jízda tím zajímavější. Hrají bez tlaku výsledkové povinnosti a soupeřům to komplikuje život.
Zlín: pět nul v řadě a obrana v troskách
Berani přijeli do Pardubic s bilancí čtyř porážek bez jediného bodu. Odjeli s pátou. Čtyři vstřelené góly by jindy na výhru stačily, jenže šest inkasovaných odhalilo problém, který Zlín provází celou sezonou: obrana nedrží.
Po osmi zápasech má Zlín sedm bodů, skóre 22:30 a dvanácté místo. Z venkovních zápasů si odvezl jediný bod z patnácti možných. Hokej.cz u Beranů výslovně mluví o krizi a tradičně mizerném vstupu do sezony. Sestup z Maxa ligy hrozí jen čtrnáctému týmu po 52 kolech základní části, takže bezprostřední nebezpečí zatím nehrozí. Trend je ale alarmující, a čím déle potrvá, tím těžší bude ztrátu dohánět.
Havířov překvapil Jihlavu, Vsetín drží krok
Nováček z Havířova si vybral ideální moment na první domácí výhru. Po opožděné rekonstrukci stadionu přivítal 2 139 diváků a obhájce titulu z Jihlavy porazil 2:1 po samostatných nájezdech. Brankář Maxim Žukov chytil 34 střel, rozhodující nájezd proměnil Frenks Razgals. Střely na branku 21:35 ve prospěch Jihlavy? Nevadí. Efektivita a atmosféra první domácí bitvy převážily.
Vsetín mezitím dál šlape. Výhrou 4:1 nad Táborem zůstal neporažený a s 19 body ztrácí na vedoucí Pardubice B jediný bod. Rozdíl je v defenzivě: Vsetín inkasoval pouhých osm gólů z osmi zápasů, což je s obrovským náskokem nejlepší číslo soutěže. Souboj o čelo tak vypadá jako střet dvou filozofií: pardubická ofenzivní smršť proti vsetínské obranné pevnosti.
Kompletní výsledky 7. kola
|Domácí
|Hosté
|Výsledek
|Pardubice B
|Zlín
|6:4
|AZ Havířov
|Jihlava
|2:1 sn
|Vsetín
|Tábor
|4:1
|Litoměřice
|Slavia Praha
|5:2
|Sokolov
|Frýdek-Místek
|2:5
|Kolín
|Přerov
|3:2
|Třebíč
|Chomutov
|4:2
Za zmínku stojí i Třebíč, která v nové KHNP Areně přerušila sérii čtyř porážek a doma drží bilanci deset bodů z dvanácti možných. Martin Dočekal tečoval výhru gólem do prázdné branky v čase 59:58. Frýdek-Místek se po výhře 5:2 v Sokolově posunul do první čtveřky a navázal na předchozí skalp právě Pardubic B.
Co říká tabulka po osmi zápasech
Čelo: Pardubice B (20 bodů), Vsetín (19), Litoměřice (16), Frýdek-Místek (15). Spodek: Chomutov (6), Zlín (7), Sokolov (8). Úplně poslední je Havířov se čtyřmi body, ale s prvním domácím vítězstvím v kapse a atmosférou, která může tým táhnout nahoru. Zápasy Maxa ligy lze sledovat živě na HokejkaTV.cz; baráž o extraligu pak vysílá Oneplay Sport.
Sezona má před sebou ještě 44 kol základní části. Pardubice B ale po osmi zápasech předvádějí něco, co se v české první lize jen tak nevidí: rezerva extraligového klubu hraje nejatraktivnější hokej soutěže a soupeři zatím nemají recept. Jestli vydrží, bude to jeden z nejlepších příběhů sezony. I když na jejím konci nemůže stát postup.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka