Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Elitní ukrajinský sbor dorazil k Huljajpoli: ruské ztráty stouply o polovinu, dronových řídicích bodů ničí až osm denně

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jižně od Huljajpole se bojuje v otevřené stepi, kde se pěchota nemá kam schovat a kde na západ tlačí dvě ruské armády. Ukrajina sem přesunula 7. sbor Výsadkově-útočných vojsk, svůj technologicky nejlépe vybavený celek. Podle prvních dostupných údajů se to na ruské straně projevilo během několika dnů.
Elitní ukrajinský sbor dorazil k Huljajpoli: ruské ztráty stouply o polovinu, dronových řídicích bodů ničí až osm denně

Elitní ukrajinský sbor dorazil k Huljajpoli: ruské ztráty stouply o polovinu, dronových řídicích bodů ničí až osm denně

Zdroj: Foto: https://plus.google.com/app/basic/photos/photo/107032119251641097362/5238935782765270946?cbp=xsci6wwo3lsu&sview=51&cid=5&soc-app=115&soc-platform=1&spath=%2Fapp%2Fbasic%2Fphotos%2F1070321192 - licence CC BY-SA 3.0
Reklama
Další články z Centrum Extra: Armáda
Dvě hořící rafinerie a dva zasažené radary: jednu rafinerii dělí od ukrajinské hranice 8 kilometrů, druhou 1700
Dvě hořící rafinerie a dva zasažené radary: jednu rafinerii dělí od ukrajinské hranice 8 kilometrů, druhou 1700
Střela v Hormuzu trefila plavidlo s americkými mariňáky: osm zraněných, podrobnosti až po dvou týdnech
Střela v Hormuzu trefila plavidlo s americkými mariňáky: osm zraněných, podrobnosti až po dvou týdnech

Zasažená loď nepatřila americkému námořnictvu a její jméno, vlajka ani majitel dodnes zveřejněné nebyly....

Američané povolili jen Izraeli vlastní zbraň pro F-35. Klouzavá puma SPICE 1000 zasáhne cíl na 125 km
Američané povolili jen Izraeli vlastní zbraň pro F-35. Klouzavá puma SPICE 1000 zasáhne cíl na 125 km

Rafael na konferenci Air, Space & Cyber v září 2026 ohlásil, že jeho klouzavá puma zamíří do vnitřních...

Rusové pronikli hluboko za ukrajinské linie u Dobropillje. Za měsíc přišli o šest osad a dva generály
Rusové pronikli hluboko za ukrajinské linie u Dobropillje. Za měsíc přišli o šest osad a dva generály

V polovině srpna 2025 to na doněcké frontě vypadalo na nejhorší ukrajinský scénář za celý rok. Ruské...

Osm tun na padácích i s posádkou uvnitř: sovětské BMD-1 umělo trik, který v ostrém boji nikdy nepředvedlo
Osm tun na padácích i s posádkou uvnitř: sovětské BMD-1 umělo trik, který v ostrém boji nikdy nepředvedlo

Sovětské BMD-1 zvládlo něco, co jiné armády nenabízely: dosednout na padácích i s lidmi uvnitř a během...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

Všechny články tohoto autora →
Centrum Extra: Armáda
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.