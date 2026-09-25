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Muž ničil volební plakáty v Praze. Myslel si, že jsou nelegální

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Dennívýzva
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Muž, po kterém pražská policie pátrala v souvislosti s poškozením volebních reklamních nosičů na Praze 4, se sám dostavil na policejní služebnu. Přiznal se…
policie

policie

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