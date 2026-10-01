„Chcípni, ty svině. Máte, co jste chtěli,“ prohlásil senior a zastřelil synovce přímo před očima jeho matky

Vrchní soud v Olomouci ve středu potvrdil rozsudek brněnského krajského soudu a sedmnáctiletý trest odnětí svobody za vraždu se tak pro jihlavského seniora stal pravomocným. Muž loni v únoru zastřelil svého pětatřicetiletého synovce přímo na ulici, za přítomnosti hasičů a policistů, kteří přijeli likvidovat požár, jenž sám předtím v domě založil.
Celý incident odstartovala hádka o platbu za topení mezi obžalovaným, jeho sestrou a jejím synem. Senior poté v bytě zapálil požár, sbalil zbraně i hotovost a odjel. Po chvíli se však vrátil a sám nehodu nahlásil na linku 112. Když na místě zasahovali záchranáři, vytáhl zbraň a synovce zastřelil z bezprostřední vzdálenosti, a to před očima jeho matky. Ze spisu vyplývá, že přitom pronesl slova: „Chcípni, ty svině. Máte, co jste chtěli."
Klíčovou roli při posuzování kvalifikace činu sehrály kamerové záznamy. Předseda senátu Vladislav Šlapák popsal, co z nich vyplývá: „Z kamerového záznamu je patrné, že jsou ve slovním kontaktu, následně obžalovaný poodstupuje za hasičské auto a po určité době sahá pod bundu, vytahuje zbraň, natahuje ji, přistupuje k poškozenému a střílí." Právě tato posloupnost kroků vedla soud k závěru, že šlo o vraždu spáchanou vědomě a s rozmyslem, nikoli o afektivní jednání.
Obhajoba se pokusila dosáhnout překvalifikování činu na zabití, které by znamenalo nižší trestní sazbu. Advokát Pavel Hála líčil obžalovaného jako deprimovaného samotáře, který pečoval o rodiče a jehož čin byl podmíněn kumulací tragických okolností, včetně úmrtí matky pouhé dva týdny před incidentem. Podle obhájce šlo o „situační selhání hluboce nešťastného člověka" a impulzivní zkrat, nikoli promyšlený plán. Sám obžalovaný u soudu prohlásil, že jednal v silném afektu a činu lituje.
Žalobce Jaroslav Kouřil ale takový výklad odmítl. Poukázal na to, že bezprostředně před výstřelem se nestalo nic, co by mohlo čin ospravedlnit, a zdůraznil jeho mimořádnou brutalitu: „Za své kariéry jsem se nesetkal s tím, aby za účasti policie a veřejnosti pachatel vytáhl zbraň a někoho odpráskne jako psa." Odvolací soud dal žalobci za pravdu a potvrdil jak právní kvalifikaci, tak výši trestu.
Kromě vězeňského trestu musí senior vyplatit čtyřem pozůstalým celkem 7,25 milionu korun jako náhradu nemajetkové újmy. Do doby činu byl dosud netrestaný.
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