Budějcemi prošel průvod za demokracii. Radnice a Slavia se rozsvítily ve státních barvách
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Budějcemi prošel průvod za demokracii. Radnice a Slavia se rozsvítily ve státních barváchZdroj: Tomáš Souček
Článek byl publikován 17.11.2026 17:30
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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