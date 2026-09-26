Bude Russell Crowe opět vymítat? Hvězda Gladiátora se těší na dalšího Papežova vymítače

V dnešní době, kdy kinům dominují horory, není důvod nenavázat na značku, která se ještě ani nestihla stát značkou. Papežův vymítač (The Pope’s Exorcist) je navíc jedním z mála filmů, u nichž by se Russell Crowe zúčastnil pokračování.
O Papežově vymítači 2 slýcháme už bezmála tři roky. Druhý díl byl původně v přípravě, pak se ale změnilo vedení Screen Gems a Sony a z příprav sešlo. Naposledy jsme nicméně slyšeli povzbudivou novinu, že Papežův vymítač se pokračování skutečně dočká. Nebylo by to špatné, protože první film s rozpočtem 18 milionů dolarů vydělal po světě 77 milionů dolarů. Diváci prostě chtěli vidět, jak se rozšafný Russell Crowe postaví ďábelské síle.
Snímek vycházel ze zkušeností skutečného exorcisty Gabriela Amortha, který vyšetřoval bezpočet případů posedlosti démonem. Snímek jeho dobrodružství přizpůsobuje současným hororovým trendům a na konci naznačuje rozsáhlou misi za zastavením epidemie posedlosti. Na návrat se těší i Russell Crowe, který jinak sequelům nefandí, jak podotkl v rozhovoru pro Screen Rant:
„Vyrůstal jsem v době, kdy pokračování bylo jen horší verzí prvního filmu a všechna láska, soustředění, procesy a myšlenka se v něm nezúročily. Vždycky se na to dívali jako na finanční situaci: ‚Teď je venku značka a ta má svoje publikum. Udělejte další.’ Takže to bylo vždy negativum. To se ale dramaticky změnilo. Některé sequely, na kterých jsem byl, byly ikonické a legendární a nadřazené prvnímu dílu. Takže už bych se tomu tolik nebránil. Už jsem byl osloven, abych si zopakoval některé postavy, třeba Gabriela Amortha z Papežova vymítače. Chtějí udělat další díl, a je to tak bohatá postava! Napsal 12 knih o svých zkušenostech a náš snímek sotva klouzal po povrchu. To by byla zajímavá věc.”
Původně byla dobrodružství Gabriela Amortha plánována jako trilogie, nyní jsme ale rádi, že se nejspíš dočkáme druhého dílu. Nic bližšího ale zatím nevíme, dosud hlavně víme o dobré vůli studia a hlavní hvězdy snímku. Dnes, kdy horory plní pokladny kin, je vítr pro dalšího Papežova vymítače víc než příznivý, takže nezbývá než doufat, že se skutečně dočkáme.
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Zdroj: Screen Rant