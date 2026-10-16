Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Bohemia Interactive vydávají největší rozšíření milionové survival hry DayZ

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Herní studio Bohemia Interactive (majitelé Marek Španěl a Slavomír Pavlíček - foto) posílá na trh největší rozšíření v historii superúspěšné postapokalyptické survival hry DayZ, nazvané DayZ Badlands. Novinka je nyní k dispozici na Steamu, Xboxu a PlayStationu.
Bohemia Interactive vydávají největší rozšíření milionové survival hry DayZ

Bohemia Interactive vydávají největší rozšíření milionové survival hry DayZ

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 05:38

Reklama
Další články z Borovan.cz
Režisér Jan Pachl točí nový seriál z divokých 90. let, Martin Hofmann hraje mstitele
Režisér Jan Pachl točí nový seriál z divokých 90. let, Martin Hofmann hraje mstitele
E-shop s PC hrami Xzone navýšil tržby o 53 milionů, vrátil se k milionovému zisku
E-shop s PC hrami Xzone navýšil tržby o 53 milionů, vrátil se k milionovému zisku

Velký e-shop s počítačovými a deskovými hrami Xzone.cz plus vydavatel souvisejících produktů (knihy) za...

Režisér a producent Macharáček dotočil novou pohádku, do kin půjde v březnu 2027
Režisér a producent Macharáček dotočil novou pohádku, do kin půjde v březnu 2027

Po 26 natáčecích dnech má dotočeno režisér, scenárista a producent Ivo Macharáček (Panic je nanic,...

Operátor Renáty Kellnerové kupuje ztrátového poskytovatele IT služeb
Operátor Renáty Kellnerové kupuje ztrátového poskytovatele IT služeb

Mobilní operátor O2 Czech Republic, který patří do skupiny PPF miliardářky Renáty Kellnerové, akvíruje IT...

TV Prima staví nové moderátorské dvojice, Perkausová se vrací k Šebrlemu
TV Prima staví nové moderátorské dvojice, Perkausová se vrací k Šebrlemu

Televize Prima nasadí ve zpravodajské relaci Hlavní zprávy dvě (staro)nové moderátorské dvojice, ve kterých...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...

Všechny články tohoto autora →
Borovan.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.