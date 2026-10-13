Areál bývalého sanatoria v Machníně ožil. Začala stavba Alzheimer centra

Celý areál se v budoucích letech promění, vznikne tu třeba i cyklostezka, veřejný park nebo galerie soch a chráněná kavárna. Nyní ale probíhají teprve terénní práce a v první etapě vyroste Alzheimer centrum pro 150 klientů, které nabídne také devadesát pracovních míst. Hotová má být už příští rok.
„Chtěli jsme vytvořit dům, který bude do tohoto prostředí patřit. Svah byl pro návrh komplikací a zároveň výzvou. Nabídl nám možnosti, které bychom na rovném pozemku neměli. Díky rozdílným úrovním terénu jsme mohli propojit jednotlivá podlaží s venkovními prostory a obyvatelé tak budou mít k dispozici zahradu, dvůr i terasy,“ popsal projekt Alzheimer centra architekt Filip Albrecht z ateliéru Meetplace.
Časem se ale promění celý areál.
„Máme tu v plánu druhou etapu, kde vyroste moderní domov pro seniory s kapacitou 125 lůžek. Strašně se nám líbí domov správce a dlouho jsme přemýšleli, co s ním. Rozhodli jsme se udělat něco pro seniory a aby měli na sklonku života pracovní náplň, tak v něm vybudujeme kavárnu, kde budou moci pracovat,“ řekl za developera Dolcevita Michal Kunrt.
Zbývá také hláska na cestě k původní Kleinertově vile a proměnu čeká i celý lesopark. „
V hlásce bychom rádi vybudovali malou galerii, aby lidé měli důvod sem přijít a využít park, který bude kompletně zrekultivován. Vznikne nové prostředí nejen pro důchodce, ale i pro obyvatele Liberce," dodal.
Pro Liberec a potažmo Liberecký kraj znamená výstavba pomoc s kapacitami pro seniory.
„Kapacity, které tu jsou, jsou velmi důležité. Věk naší společnosti se stále prodlužuje. Vnímáme, že kapacity na území kraje nám významně chybí. Jako město máme záměr, jak je posílit, ale sami to nezvládneme a jsme rádi za spolupráci soukromého sektoru a města,“ uvedla náměstkyně primátora Martina Teplá (zvolena za ANO, nyní Lepší Liberec).
Alzheimer centrum bude v Machníně provozovat společnost Senevida, která v Česku provozuje 56 podobných zařízení pro seniory. První etapa by měla být hotová v roce 2027.
Historie areálu
Machnínský zámeček si jako rodinné sídlo zřejmě nechal postavit roku 1882 továrník Adolf Schwab, politik a majitel textilky. Po znárodnění za minulého režimu tam bylo sanatorium, do kterého se jezdily léčit děti s očními vadami z celé země. Město vlastnilo areál do roku 1999, kdy prodalo budovu zámečku společně s domkem správce a strážní věží na ploše bezmála 500 metrů čtverečních a nechalo si jen okolní pozemky, zhruba tři hektary. Plán několika libereckých lékařů, kteří se zavázali k vybudování moderního sanatoria, ale zkrachoval. Zpátky získal Liberec všechny budovy do svého vlastnictví v roce 2019 za 2,8 milionu korun. Poté jej dal opět do prodeje se svými pozemky. Areál se za zhruba 20 milionů korun podařilo prodat v roce 2024. Společnost Dolcevita zde vybuduje Alzheimer centrum, domov seniorů, obnoví park a zachránit by měla i jediné dvě budovy, které v areálu zůstaly - dům správce, kde bude kavárna a také hláska, ve které vznikne malá galerie.