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Ze Sokola Kolovraty mezi Priskeho elitu: Spartě roste v šestnáctiletém Azakovi útočník s nigerijskými kořeny

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V červnu 2024 rozhodl dorostenecké derby se Slavií čtyři minuty před koncem a byl to jeho druhý gól v utkání. O devatenáct měsíců později trénuje v Marbelle s áčkem Sparty a z akademie tam zdaleka není sám.
Ze Sokola Kolovraty mezi Priskeho elitu: Spartě roste v šestnáctiletém Azakovi útočník s nigerijskými kořeny

Ze Sokola Kolovraty mezi Priskeho elitu: Spartě roste v šestnáctiletém Azakovi útočník s nigerijskými kořeny

Zdroj: Foto: Gjaylen5 - licence CC BY-SA 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Sport

Sportovní aktuality, výsledky, příběhy a zajímavosti z domova i ze světa. Fotbal, hokej, tenis, motorsport i další disciplíny doplňují profily sportovců, rekordy a dění mimo samotná hřiště a stadiony.

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