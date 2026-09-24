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Macron neřekl kolik ani jakých. Z dohody plynou čtyři systémy SAMP/T NG a licenční výroba střel na Ukrajině

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Francouzský prezident oznámil 22. září 2026 v New Yorku podpis kontraktu na radary a protivzdušné střely pro Ukrajinu. Konkrétní čísla si nechal pro sebe. Stojí ale v dokumentu, který oba prezidenti podepsali už 14. července 2026.
Macron neřekl kolik ani jakých. Z dohody plynou čtyři systémy SAMP/T NG a licenční výroba střel na Ukrajině

Macron neřekl kolik ani jakých. Z dohody plynou čtyři systémy SAMP/T NG a licenční výroba střel na Ukrajině

Zdroj: Foto: Courtesy of Natochannel - licence Public domain
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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