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Aberl chce chytřejší úřady. Brňanům má radit digitální recepční, úředníkům AI

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V rychlosti digitalizace Brno rozhodně nezaspí, míní staronový radní pro informační technologie Tomáš Aberl (TOP 09). Za čtyři roky by byl rád, kdyby Brňané prostřednictvím jednotné městské aplikace dostávali třeba oznámení o konání blokového čištění nebo viděli, kde jsou volná parkovací místa.
Aberl chce chytřejší úřady. Brňanům má radit digitální recepční, úředníkům AI

Aberl chce chytřejší úřady. Brňanům má radit digitální recepční, úředníkům AI

Zdroj: profil Tomáše Aberla
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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