Aberl chce chytřejší úřady. Brňanům má radit digitální recepční, úředníkům AI

Ulehčit práci úředníkům by zas mohla umělá inteligence, řekl Aberl v rozhovoru s ČTK. Připustil ale také, že rozvoj některých digitálních služeb může brzdit legislativa.
V současnosti si Brňané a návštěvníci města vyřizují on-line záležitosti na různých místech. „Za čtyři roky může být Brno víc propojené. Vidím jej jako město, které dokáže svým občanům rychle, srozumitelně a úspěšně předávat takové informace, které občané potřebují," řekl Aberl. Jednotná aplikace by podle něj měla být jednotným a přehledným přístupovým bodem pro mnoho agend. Aplikace vyjde na 49,3 milionu korun, součástí zakázky jsou i aktualizace aplikace.
V minulém volebním období se podařilo vybrat v soutěži dodavatele. „Vždycky by to šlo udělat rychleji, ale narazíte na legislativní procesy. Jenom tu aplikaci jsme soutěžili přes rok. Byla to otevřená soutěž ve formě konzultací, už to je dlouhý proces. Dva roky předtím jsme pracovali na opravdu detailním zadání zakázky. Byl bych rád, aby to bylo rychleji. Ale je lepší, aby to bylo dobře prokonzultováno, než by to pak byl průšvih," vysvětlil radní.
Digitalizace ovšem dle Aberla neznamená, že by lidé už nemohli přijít na úřad. Nová koalice si naopak v programu dala za cíl, že pro lidi, kteří digitální nástroje neumí, nebo nechtějí používat, zachová alternativní cestu. Na samotném úřadě by jim však mohl poradit 'digitální recepční'. „Když přijdou na jakoukoli naši pobočku, aby tam byl digitální kiosek, kde klient řekne, co chce, a on jej navedl, kam jít, jak to má vyřídit. Případně už mu rovnou může udělat třeba sken z občanky," uvedl Aberl.
Rozvoj digitálních služeb však Aberl neplánuje jen směrem k občanům, ale i úředníkům. Těm by s některými úkoly mohla pomáhat umělá inteligence. „Například s těmi repetitivními věcmi," poznamenal. Umělá inteligence by mohla některé dokumenty generovat automaticky, míní radní. Rozhodovací činnosti by podle něj měli stále dělat lidi, umělá inteligence však dle Aberla může třeba pro některá rozhodnutí zpracovat data nebo analyzovat rizika či benefity.
Jedním z přínosů digitalizace může být podle radního i snížení některých nároků na rozpočet. „Když zdigitalizujete nějaký proces, už třeba nemusíte tisknout papíry," poznamenal. Za neméně důležité také považuje, aby vše splňovalo požadavky na kybernetickou bezpečnost.
Aberl měl na starosti v posledních čtyřech letech i sport, který tentokrát dostala Kamila Zlatušková (za ODS). „Mě nemrzí, že ho nemám. Vím, že ta kontinuita bude zachována a všechny projekty, které byly naplánované, budou pokračovat. A věřím, že se je podaří dokončit," řekl radní.
Naopak nově má v gesci strategický rozvoj a inovace. „Máme tady spoustu firem, které se zabývají ať už IT nebo jiným rozvojem, a my jim chceme vytvářet půdu pro to, aby tady mohly fungovat a růst," plánuje Aberl. V oblasti strategického rozvoje by v nejbližších týdnech rád začal pracovat na plánu, který by naznačil, jakým směrem by se Brno mělo ubírat.