Středočeští kriminalisté navrhli obžalovat osmatřicetiletou ženu z vražd tří novorozených dětí, pokusu o vraždu partnera a týrání svěřeného dítěte. Žena je ve vazbě a v případě odsouzení jí hrozí 15 až 20 let vězení nebo doživotní trest.
První případ sahá do konce srpna 2022, kdy žena porodila živého donošeného chlapce na hotelovém pokoji v Březnici na Příbramsku. Novorozence zabalila do ručníku, vložila do plastových pytlů a zakopala na hotelové zahradě. Tělo bylo objeveno až při domovní prohlídce v lednu 2023. V létě 2023 přišlo na svět další dítě, které žena rovněž usmrtila. Jeho tělo se dosud nepodařilo najít. Loni v září porodila na Berounsku živého chlapce, zabalila ho do ručníku a uložila do pytle v obývacím pokoji, kde ho nechala zemřít bez jakékoli pomoci. Tělo policisté našli v listopadu v popelnici.
Po každém z utajených porodů žena před partnery předstírala, že je stále těhotná, přičemž si břicho zvětšovala pomocí polštáře.
Kriminalistům se podařilo prokázat i pokus o vraždu partnera. Žena ho měla zapálit v autě, muž však vůz včas opustil. Jednomu z dalších bývalých partnerů vyhrožovala zabitím, čímž se dopustila nebezpečného vyhrožování.
Součástí obvinění je také týrání pětiletého syna. Chlapci měla opakovaně přelepovat ústa izolační páskou, vpravovat mu do úst čisticí prostředek na nádobí a téměř denně ho fyzicky trestat. Dítě bylo podle policie vystaveno dlouhodobému stresu a strádání.
Vyšetřování trvalo několik let a zahrnovalo desítky prověřených stop, výslechy řady svědků a rozsáhlé znalecké posudky ze soudního lékařství, genetiky, psychiatrie i psychologie. Mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková uvedla, že případ „zasáhl i samotné policisty a vyšetřovatele". Návrh na podání obžaloby byl podán začátkem listopadu 2026.
Zdroj: autorský text / ČTK