Začala uzavírka silnice mezi Stupnem a Sedleckem. Potrvá do prosince

Začala uzavírka silnice mezi Stupnem a Sedleckem. Potrvá do prosincePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Začala uzavírka silnice mezi Stupnem a Sedleckem. Potrvá do prosinceZdroj: SÚSPK
Článek byl publikován 17.10.2026 12:01
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