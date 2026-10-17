Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Začala uzavírka silnice mezi Stupnem a Sedleckem. Potrvá do prosince

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zhruba jeden a půl kilometru dlouhý úsek silnice II/233 mezi Stupnem a Sedleckem se dočká opravy. Práce začaly v týdnu a probíhají za úplné uzavírky. Kraj za rekonstrukci zaplatí 12 milionů korun.
Začala uzavírka silnice mezi Stupnem a Sedleckem. Potrvá do prosince

Začala uzavírka silnice mezi Stupnem a Sedleckem. Potrvá do prosince

Zdroj: SÚSPK
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 12:01

Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Nemocnice ve Stodu otevřela novou revmatologickou ambulanci
Nemocnice ve Stodu otevřela novou revmatologickou ambulanci
Dronaři z Plzně mají cenu. Zaujali aplikací k dopravním nehodám
Dronaři z Plzně mají cenu. Zaujali aplikací k dopravním nehodám

Tým dronařů ze Správy informačních technologií města Plzně získal jednu z cen na celostátní soutěž...

Poctivý nálezce ještě žije. Senior přišel o peněženku s tisíci, našla se
Poctivý nálezce ještě žije. Senior přišel o peněženku s tisíci, našla se

Šťastně skončil příběh ztracené peněženky. Přišel o ni dvaasedmdesátiletý senior v Plzni. A měl v ní...

ANO v Plzni posiluje, v Domažlicích a Stříbře se rýsují koalice bez něj
ANO v Plzni posiluje, v Domažlicích a Stříbře se rýsují koalice bez něj

Týden po komunálních volbách v kraji převažuje v dosud dohodnutých povolebních koalicích návaznost na...

Zloděj očesal ze sdíleného elektrokola drahé vybavení. Policie hledá muže z fotografií
Zloděj očesal ze sdíleného elektrokola drahé vybavení. Policie hledá muže z fotografií

Naprosto kuriózní krádež související s provozem sdílených elektrokol vyšetřují policisté v Plzni....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.