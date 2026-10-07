V Havířově se srazil autobus s náklaďákem. Sedm lidí skončilo v nemocnici

V Havířově se srazil autobus s náklaďákem. Sedm lidí skončilo v nemocniciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Havířově se srazil autobus s náklaďákem. Sedm lidí skončilo v nemocniciZdroj: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Článek byl publikován 07.10.2026 08:25
Sokolové chystají v centru Bohumína na Karvinsku obnovu areálu Kuželna. Modernizace bude stát zhruba sedm...
Obyvatelé Kopřivnice na Novojičínsku mohou do konce října hlasovat, který z osmi projektů k vylepšení...
Rekonstrukce oblíbeného areálu Lodičky v karvinském parku Boženy Němcové se naplno rozběhla. Dělníci...
Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku dostali někteří voliči chybné hlasovací lístky do blížících se...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →