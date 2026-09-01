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V Kohoutovicích otevřeli klimapark. V horku se sám spustí a začne ochlazovat

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Horké letní dny budou v brněnských Kohoutovicích o něco příjemnější. Radnice proměnila původní dětské hřiště na Libušině třídě v nový klimapark. Lidé v něm najdou mlžítka, pítko, stín i zeleň. Ochlazování navíc při teplotách nad 26 stupňů automaticky spustí teplotní čidlo.
V Kohoutovicích otevřeli klimapark. V horku se sám spustí a začne ochlazovat

V Kohoutovicích otevřeli klimapark. V horku se sám spustí a začne ochlazovat

Zdroj: MČ Brno-Kohoutovice
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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