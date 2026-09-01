V Kohoutovicích otevřeli klimapark. V horku se sám spustí a začne ochlazovatPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Kohoutovicích otevřeli klimapark. V horku se sám spustí a začne ochlazovat
První zářijový týden není náročný jen pro školáky a jejich rodiče, ale také pro řidiče a strážníky. Ti...
Zdravotní stav dětí, které minulý týden utrpěly zranění při tragické havárii u Doubravníku na Brněnsku, se...
Nepříjemnou situaci zažili v sobotu chovatelé z brněnské zoo. Do výběhu ledních medvědic se totiž dostal...
Osmnáctiletý mladík se v noci ze soboty na neděli rozhodl vybít energii na dětském hřišti v Dunajské ulici....
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →