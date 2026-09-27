Test všeobecných znalostí: Pro každého Čecha by skóre alespoň 8 z 10 bodů neměl být problém

Reklama
1 min
Test všeobecných znalostí: Pro každého Čecha by skóre alespoň 8 z 10 bodů neměl být problémPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Všeobecný přehled se skládá z celé řady oblastí, které spolu na první pohled nemusí souviset. Proto ukazuje šíři znalostí člověka.
Bez popisku
Zdroj: Foto: Sladovnik / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, učebna základní školy
Reklama
Retro kvíz o autech z 90. let: Favorit, Felicia a další připomenou pestrou dobu, bez chyby projdou jen znalci
Nebezpečná plíseň se často ukrývá také uvnitř pračky. Jednoduchý trik ji dokáže odstranit během několika minut
Existuje spousta lidí, kteří si myslí, že pračka se čistí sama. Není tomu tak. Po několika měsících...
Voda po vaření brambor má v domácnosti překvapivá využití. Zkušené hospodyně ji proto nikdy nevylévají do odpadu
Je vcelku běžné, že jakmile si lidé doma dovaří brambory, slijí vodu z nich do dřezu a mají hotovo. Tuto...
Vlastní citroník lze vypěstovat přímo na okenním parapetu. Na začátku postačí vymačkaný plod a několik semínek
Jestliže byste rádi žili více v souladu s přírodou, pokuste se omezit používání plastů. Například malý...
Záclony mohou zůstat sněhově bílé i mnoho let po zakoupení. Původní zářivost jim vrátí běžné kuchyňské suroviny
Nemusíte v obchodě utrácet mnoho peněz za speciální prací přípravky. Stačí, když budete znát několik tipů,...
Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
- Retro kvíz o autech z 90. let: Favorit, Felicia a další připomenou pestrou dobu, bez chyby projdou jen znalci
- Trik s vápnem slibuje vejce čerstvá dva roky. U vajec z obchodu ale metodu podráží vyčištěná skořápka
- Jedna mrkev do hrnce k vařeným bramborám: betakaroten ochrání vitamin C a chuť přílohy se úplně změní
- Může vás soud donutit prodat nemovitost? Kdy o nemovitosti rozhodne za vás
Jedna melodie, která se pořád opakuje. Ravel zkusil experiment a svět mu ho proměnil v hit
VědaŽivě.cz
dnes, 04:14
3 min
Dršťková polévka, co přesvědčí i ty, kdo ji dřív nechtěli ani ochutnat
Cooky.cz
dnes, 04:09
4 min
Houba, která voní po vanilce a kokosu, roste jen na jižní Moravě a na Slovensku. Sbírat ji nesmíte, hrozí pokuta
VědaŽivě.cz
dnes, 04:07
4 min
WhatsApp od října 1. října zpoplatní zprávy, ale panika je zbytečná. Změna se týká jen jedné skupiny uživatelů
Mobify.cz
dnes, 04:03
4 min
Džem ze dvou surovin za pár korun uleví i při nejhorší zácpě. Stačí jedna lžíce denně a střeva se rozjedou jako hodinky
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 04:00
4 min
Reklama
Kartonová bedna, noviny a 25 °C. Za pár dní zčervenají i zelená rajčata, ale jedna chyba vás může připravit o celou várku
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 04:00
3 min
Proč bychom se nezabili? Nová česká komedie k tomu příliš důvodů nedává
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 04:00
Tuto kartu může mít každý od 55 let: Češi netuší, že jim teď ušetří tisíce na brýlích i dovolené
Spotřebitelov.cz
dnes, 04:00
4 min
Nejlevnější polský obchod s potravinami míří do Čech. Chce koupit Tesco a zlikvidovat konkurenci
NESPECHEJ.cz
dnes, 04:00
4 min
Na poli v Rakousku ležely 6500 let čtyři kruhy starší než Stonehenge. Příkopy prozrazují, jak neolitici měřili pohyb Slunce
VědaŽivě.cz
dnes, 04:00
2 min
Reklama
Mysleli, že rozhoduje hlavně pohyb a jídlo. Jeden faktor s délkou života ale možná souvisí mnohem víc
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 03:59
Banky potichu ruší pokladny (2026): S hotovostí vás pošlou pryč, s eury je to ještě horší
Spotřebitelov.cz
dnes, 03:59
3 min
304 Kč navíc? Tato skupina důchodců dostane od 1. ledna 2027 úplně jinou částku, nadšení z toho nebudou
Spotřebitelov.cz
dnes, 03:58
4 min
Tato malá tečka na displeji varuje: Kamera nebo mikrofon běží a Češi netuší proč. Stačí 1 klepnutí
Spotřebitelov.cz
dnes, 03:57
4 min
Tento starý doklad z mládí vám může zvednout důchod až o 1 000 Kč: Stačí ho poslat ČSSZ a je hotovo
Spotřebitelov.cz
dnes, 03:56
4 min
Reklama
Vyzkoušela jsem babiččin perník z 1 hrnku a zmizel ze stolu dřív než dort z cukrárny
Bruneta v kuchyni
dnes, 03:53
3 min
Zdravé srdce není samozřejmost ani ve třiceti. Kardiolog varuje před falešným klidem
Žena.cz
dnes, 03:50
Nejhorší hrnce do kuchyně: Tyhle Češky v roce 2026 pořád kupují, i když se v nich všechno připaluje
Bruneta v kuchyni
dnes, 03:48
4 min
Vyhlašujeme nejlepší hořkou čokoládu na pečení 2026: Češky ji milují, i když stojí jen pár korun
Bruneta v kuchyni
dnes, 03:45
4 min
Návrat elegantního Delfína bylo malé drama. Co se vlastně stalo pokrokovému vlaku z NDR
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 03:42
Reklama
Statisíce Čechů letos přijdou o svůj řidičský průkaz. Většina z nich přitom netuší, že na úřad nemusí
Trendy svět
dnes, 03:41
1 min
Stát hrubě selhal. S Babišem jsem jednal, sliby se nedodržely, říká policejní rebel
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 03:30
Kdo jednou převezme Putinovo Rusko? V Moskvě se rýsují překvapivá jména
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 03:30
V sedmdesátkách ho milovaly všechny: Ve 20:00 Prima MAX vytáhne kultovní muzikál s nejkrásnějším hercem všech dob
FAJNTIP.cz
dnes, 03:30
3 min
Test všeobecných znalostí: Pro každého Čecha by skóre alespoň 8 z 10 bodů neměl být problém
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 03:26
1 min
Reklama
Kakaové řezy s krémem, co voní po čerstvě uvařené kávě
Cooky.cz
dnes, 03:14
5 min
Ruská jachta za 600 milionů eur má problém: minulý týden skončil její servis a účet dál poroste
VodaDnes.cz
dnes, 03:00
3 min
Retro kvíz o autech z 90. let: Favorit, Felicia a další připomenou pestrou dobu, bez chyby projdou jen znalci
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 02:48
1 min
Velký kvíz o správné přípravě jídla: Postupy, suroviny i kuchařské triky. Plných 10/10 bodů získají jen opravdoví nadšenci
Cooky.cz
dnes, 02:08
1 min
Proč nebyl Lindblad potrestán za kolizi s Lawsonem?
SvětFormule.cz
dnes, 01:34
2 min
Reklama
Podzimní švestkový koláč s tvarohovou náplní a máslovou drobenkou
Cooky.cz
dnes, 01:04
6 min
CT vyšetření za deset let výrazně snížila dávku radiace. Pomohly nové přístroje i AI
Volty
dnes, 01:00
1 min
Vémola zlikvidoval Vosgröneho. Hodil ho na zem jak pytel brambor a pak ho ukončil
SportyŽivě
dnes, 00:27
4 min
Konec Schicka v reprezentaci okomentoval kapitán Krejčí: Bohužel ho chápu, nastínil problémy v nároďáku
SportyŽivě
dnes, 00:17
4 min
Reprezentační manažer Nedvěd odhalil, jak to bylo s Biličem. Prý jen čekal na smlouvu s Chorvatskem
SportyŽivě
dnes, 00:15
3 min
Reklama
Jako den a noc. Karabec dal gólem Česku naději, ale předvedl také hrubku, kterou Chorvati ztrestali
SportyŽivě
26. 9. 2026, 23:59
3 min
Český kapitán Coufal zkritizoval spoluhráče. Bylo tam spoustu individuálních chyb
SportyŽivě
26. 9. 2026, 23:58
3 min
Reprezentační stálice mají problém. Trenér Denia naznačil, že kádr s 8 nováčky je budoucností
SportyŽivě
26. 9. 2026, 23:56
3 min
Slávista Nowak zazářil při premiéře v reprezentaci. S takovou formou v Edenu dlouho nezůstane
SportyŽivě
26. 9. 2026, 23:44
3 min
Barošovi v Baníku experti nevěřili. Budoucí reprezentační kanonýr téměř vůbec nemluvil
SportyŽivě
26. 9. 2026, 23:43
3 min
Reklama
Reklama
Češi proti Chorvatsku málem vyčarovali senzační bod, připravil je o něj těsný ofsajd
Z chudoby do sexbyznysu. Mia vydělává velké peníze, přesto sní o obyčejném životě u lesa
„Den Petra Pavla.“ V srdci Ameriky čekalo na prezidenta překvapení. I s párky a pivem
Roztomilá zvířata, ale tvrdá rozhodnutí. Vojta Kotek zjistil, co skutečné farmaření obnáší
Člověk ví, že zemře. Možná právě proto staví pyramidy, hledá elixír života a sleduje dokumenty o vraždách
Reklama
Reklama