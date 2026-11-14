Stovky dobrovolníků uklidily Slapy. Z břehů odvezly 45 tun odpadu

Stovky dobrovolníků uklidily Slapy. Z břehů odvezly 45 tun odpaduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Stovky dobrovolníků uklidily Slapy. Z břehů odvezly 45 tun odpaduZdroj: Český svaz ochránců přírody, Český rybářský svaz, Ivana Veselá
Článek byl publikován 14.11.2026 05:55
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