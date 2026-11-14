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Stovky dobrovolníků uklidily Slapy. Z břehů odvezly 45 tun odpadu

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Desítky let staré pneumatiky, plasty, sklo i kovové konstrukce. Takový odpad zůstal na březích Slapské přehrady po poklesu hladiny. Stovky dobrovolníků se pustily do úklidu a podařilo se jim nasbírat přibližně 45 tun nepořádku.
Stovky dobrovolníků uklidily Slapy. Z břehů odvezly 45 tun odpadu

Stovky dobrovolníků uklidily Slapy. Z břehů odvezly 45 tun odpadu

Zdroj: Český svaz ochránců přírody, Český rybářský svaz, Ivana Veselá
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.11.2026 05:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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