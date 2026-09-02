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Spor o chodovské teplo po víc než 20 letech definitivně končí

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Dennívýzva
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Ústavní soud zamítl stížnost společnosti Marservis, podle níž soudy nižších instancí zasáhly do jejích práv, když rozhodly, že tepelné hospodářství v Chodově nebylo nikdy majetkem firmy, ale města. Uvedla to dnes chodovská radnice. Vyjádření firmy se média pokouší získat, Marservis se dlouhodobě k právním sporům s městem nevyjadřuje.
Spor o chodovské teplo po víc než 20 letech definitivně končí

Spor o chodovské teplo po víc než 20 letech definitivně končí

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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