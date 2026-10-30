Bílá barva stála u zrodu německého ovčáka. Jeden gen ji pak na desítky let vyřadil z chovu jako údajně vadnou

Jaro 1899, Německo. Kavalerista Max von Stephanitz zakládá Spolek pro německé ovčáky (SV) a do plemenné knihy zapisuje pod číslem jedna psa jménem Horand von Grafrath. V rodokmenu tohoto praotce celého plemene figuruje jako děd Greif von Sparwasser, pes se srstí bílou jako čerstvý sníh. Bílá tedy stála u samého počátku. O tři desetiletí později se z ní stala nežádoucí vada a dnešní standard německého ovčáka ji řadí mezi diskvalifikující znaky. Bílé linie přesto nevymřely. Přečkaly v Severní Americe, do Evropy se vrátily přes Švýcarsko a proměnily se v samostatné plemeno. To má v Česku k říjnu 2026 přes osm tisíc odchovaných jedinců.
Greif, Horand a rok 1933: jak bílá zmizela z chovu německého ovčáka
Na přelomu 19. a 20. století vyrůstal německý ovčák z pestré směsi pasteveckých psů. Barva tehdy hrála druhé housle, rozhodovaly pracovní schopnosti, stavba těla a ovladatelnost. Bílí jedinci se v raných liniích vyskytovali přirozeně, jak dokládá právě Greif. Vzdělávací materiál Mezinárodní kynologické federace (FCI) ho výslovně uvádí jako Horandova předka.
Obrat přišel v roce 1933, kdy byla bílá podle kynologických materiálů i vzdělávacích podkladů FCI vyškrtnuta ze standardu německého ovčáka. Za standard dodnes odpovídá SV. Platná norma FCI č. 166 je nekompromisní: bílá barva povolena není a bílá srst psa vyřazuje, i když má tmavé oči a drápy.
Proč se z původní barvy stal cejch? Chovatelská obec tehdy bílé srsti připisovala celou řadu neduhů: slabý pigment, příbuznost s albinismem, hluchotu, slepotu, neplodnost, nevyrovnanou povahu i obecnou „degeneraci“. Severoamerické kluby bílých ovčáků připomínají, že žádné z těchto spojení nemělo genetickou oporu. Šlo o dobové přesvědčení, které se šířilo rychleji než důkazy. Bílý pes se v ringu prozradí na první pohled, a tak se viditelný znak stal nejsnazším terčem selekce.
Přesvědčení mělo praktické následky. Bílá štěňata končila mimo chov a chovatelé se jim začali vyhýbat. Barva, jež měla místo v rodokmenu prvního zapsaného psa, se během jedné generace chovatelů ocitla na indexu.
Recesivní gen pro bílou: co o barvě srsti říká moderní genetika
Starší kynologie pracovala s jednoduchou poučkou: za bílou může jeden recesivní gen. Aby se projevil, musí ho štěně zdědit od obou rodičů. Dva rodiče s touto výbavou pak bílou předávají spolehlivě dál. Tahle logika vysvětluje, proč šlo bílé psy ze standardu vytlačit, a zároveň proč se jich nikdy nepodařilo vymýtit úplně. Skrytí přenašeči nesli vlohu v sobě a tu a tam z tmavých rodičů vzešlo bílé mládě.
Současná genetika obraz zpřesňuje. Hlavní roli hraje takzvaný E-lokus, tedy gen MC1R. Jeho recesivní varianta ve dvojí dávce (genotyp e/e) brání tvorbě tmavého pigmentu eumelaninu. Pes pak dokáže vytvářet jen světlejší feomelanin, který by sám o sobě dal žlutou či rezavou. Druhý díl skládačky odhalila v roce 2019 francouzská studie
Hédan a kol. v časopise Genes. Identifikovala gen MFSD12, jehož varianta tento zbývající pigment zesvětluje až do krémové či čistě bílé. Mezi zkoumanými psy byli i bílí ovčáci.
Pro pověst plemene je klíčové jedno zjištění. Uniformně bílí a krémoví psi si zachovávají pigment na nose, víčkách, pyscích i polštářcích tlap. Albíni to nejsou. Obě normy to ostatně rozlišují: standard německého ovčáka uvádí bílou srst a albinismus jako dvě samostatné vady a standard bílého švýcarského ovčáka bílou barvu přímo vyžaduje, zatímco albinismus vylučuje z chovu.
Bílá srst tak sama o sobě o zdraví, inteligenci ani pracovním nasazení psa nic nevypovídá. Rozhodnutí z roku 1933 přesto nasměrovalo celou populaci jinam.
Přes Kanadu a Švýcarsko k vlastnímu plemeni
Zatímco v Německu bílí ovčáci mizeli z chovných seznamů, ve Spojených státech, Kanadě a Velké Británii je chovatelé dál drželi. Za oceánem je postupně začali vnímat jako svébytnou skupinu a vznikly tam paralelní tradice psů nazývaných White Shepherd či White German Shepherd.
Cestu zpět do Evropy otevřel americký pes Lobo White Burch, narozený 5. března 1966. Oficiální
standard FCI č. 347 ho označuje za předka plemene ve Švýcarsku. Podle vzdělávací prezentace FCI ho do Švýcarska přivezla Agatha Burch. Od začátku 70. let pak následovaly další importy z amerických a kanadských linií. Od posledního bílého psa ve standardu německého ovčáka tak uplynulo zhruba čtyřicet let, než se bílé linie v Evropě znovu uchytily.
Další etapy už mají přesná data:
červen 1991: zápis do dodatku švýcarské plemenné knihy, 26. listopadu 2002: provizorní uznání FCI, 4. července 2011: definitivní uznání FCI pod číslem 347, se Švýcarskem jako zemí původu.
S novou identitou přišlo i nové povahové zadání. Standard popisuje bílého švýcarského ovčáka jako společenského a rodinného psa bez pracovní zkoušky: živého, vyrovnaného, přátelského, diskrétního a dobře cvičitelného. Německý ovčák zůstává veden jako všestranný pracovní, pastevecký a služební pes s povinnou zkouškou.
Bílý švýcarský ovčák Německý ovčák Číslo FCI 347 166 Využití společník, rodinný pes pracovní, pastevecký, služební pes Pracovní zkouška nevyžaduje se vyžaduje se Výška psů 58 až 66 cm 60 až 65 cm Výška fen 53 až 61 cm 55 až 60 cm Bílá barva povinná diskvalifikující vada
Rozdíl je patrný i na postavě. Bílý švýcar má obdélníkový formát v poměru 12:10 a rovný, pevný hřbet. Standard německého ovčáka akcentuje výkonný klus a mírně spáditou záď. Z větve, kterou chovatelé kdysi odřízli, tak vyrostl pes s vlastním vzhledem i posláním.
Bílý švýcarský ovčák v Česku: databáze, zdravotní testy a cena štěněte
Česká chovatelská základna patří k početným.
Databáze Klubu bílého ovčáka k říjnu 2026 eviduje 19 208 jedinců, z toho 8 293 narozených v Česku a 170 dovezených. Chovně aktivních je 169 psů a 203 fen, v republice působí 355 chovatelských stanic.
Kdo zvažuje štěně, měl by po chovateli chtít doklady, které klub vyžaduje k bonitaci, tedy k zařazení rodičů do chovu:
průkaz původu FCI a identifikaci (čip či tetování), oficiální rentgen kyčlí (DKK), loktů (DLK) a od 1. ledna 2026 také přechodového obratle (LTV), test na degenerativní myelopatii (DM), profil DNA podle normy ISAG 2006, účast na svodu mladých a dvou výstavách.
Nad rámec povinností klub doporučuje genetický balíček, který vedle DM zahrnuje test MDR1 (citlivost na některá léčiva), HUU, MH, trpaslictví (DWARF) a CH. Seriózní chovatel výsledky předloží bez vytáček. Zbytek zdravotních rizik odpovídá většímu ovčáckému psu: klouby, alergie, citlivé trávení a torze žaludku.
Cenu klub nestanovuje. Aktuální nabídka se pohybuje orientačně mezi 20 000 a 35 000 Kč. Konkrétní inzerát z června 2026 nabízel štěně s průkazem původu za 30 000 Kč.
Pořizovací cena ale tvoří jen menší část závazku. Purina počítá se zhruba dvěma hodinami pohybu denně a k tomu výcvikem a hlavolamy. Australský klub plemene varuje, že samotná zahrada nestačí: znuděný pes ničí, štěká, hrabe a utíká. Do bytu se bílý švýcar hodí jen k majiteli, který má čas. Pasivnímu člověku vyhovovat nebude a dlouhé hodiny zavřený o samotě mu nesvědčí.
Srst je středně dlouhá nebo dlouhá, s hustou podsadou. Stačí ji kartáčovat jednou až dvakrát týdně, ale pes vydatně líná a vysavač se stane každodenním společníkem. Citlivá ovčácká povaha si žádá i trénink samoty už od štěněte. ASPCA doporučuje krátké, postupně prodlužované odchody, klidné loučení i návraty a vyčerpávající procházku před odchodem. Trestání úzkost jen prohlubuje.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková