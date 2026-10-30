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S kolečkem do kopce utáhne 80 kg i silný chlap. Dumper na zahradě odveze 500 kg bez jediného zvednutí a stojí míň, než čekáte

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Plné kolečko písku váží přes 170 kg, do svahu ho ale většina lidí dotlačí sotva s polovinou. Pásový minidumper uveze pětkrát víc a půjčit se dá za necelou tisícovku.
S kolečkem do kopce utáhne 80 kg i silný chlap. Dumper na zahradě odveze 500 kg bez jediného zvednutí a stojí míň, než čekáte

S kolečkem do kopce utáhne 80 kg i silný chlap. Dumper na zahradě odveze 500 kg bez jediného zvednutí a stojí míň, než čekáte

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 30.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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