S kolečkem do kopce utáhne 80 kg i silný chlap. Dumper na zahradě odveze 500 kg bez jediného zvednutí a stojí míň, než čekáte

Říjnová sobota, u plotu se tyčí šest kubíků štěrku na novou příjezdovou cestu a pozemek stoupá k domu v mírném, ale vytrvalém sklonu. Kdo někdy podobnou hromadu přesouval kolečkem, zná ten průběh: první jízdy s plnou korbou, pak s poloviční a k obědu už jen s třetinou. Ruce pálí, kolo se boří do rozměklé hlíny a záda se ozvou dřív než zvon z vesnické kaple. Hobby dumper tutéž dřinu přesune z lidských paží na pásy, motor a hydrauliku. Spočítali jsme, kolik toho kolečko unese doopravdy, kolik stroj stojí na českém trhu a kdy se vyplatí raději zavolat do půjčovny.
Nosnost stavebního kolečka na štítku: 200 kg, v kopci zlomek
Běžné stavební kolečko z českého e-shopu má korbu o objemu 100 až 120 litrů a výrobce mu přiznává nosnost 150 až 200 kilogramů. Údaj vypadá velkoryse, popisuje však pevnost rámu a pneumatiky. O tom, kolik zvládne člověk, který kolečko tlačí, neříká nic.
Rozhodující je objemová hmotnost materiálu. Podle tabulky
TZB-info váží kubík písku 1 750 kg a kubík štěrku 1 650 kg. Z toho vychází prostý přepočet:
Náplň korby Písek Štěrk 60 litrů 105 kg 99 kg 80 litrů 140 kg 132 kg 100 litrů 175 kg 165 kg
Kolečko „po okraj“ tak snadno přesáhne hranici, kterou zvládne udržet i statný chlap. Na rovině se dá těžký náklad ještě nějak ukočírovat. Ve svahu však přibývá brzdění, vyvažování a boj o záběr jediného kola, které v mokru prokluzuje. Praktický strop se proto propadá k 80 kilogramům, a to při zdatné postavě.
Pro představu poslouží i
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., které stanoví hygienické limity ruční manipulace. U mužů připouští 50 kg při občasném zvedání a 30 kg při častém přenášení. Kolečko část zátěže sice nese za vás, jenže vyklápění a držení madel v kopci zůstávají na vašich zápěstích a bedrech. Pět cest kolečkem proti jedné jízdě dumperem
Na tuzemském trhu najdete hobby minidumpery v několika podobách. Typickým zástupcem je BAMATO MTR-500PRO: pásový podvozek, benzinový motor, hydraulické sklápění korby a nosnost 500 kg. Jedna jeho cesta odpovídá zhruba pěti jízdám kolečkem po 100 kilogramech, případně šesti po osmdesáti.
Úspora ovšem roste rychleji než samotný poměr jízd. Stroj si poradí se záběrem v blátě, drží stabilitu na nerovném terénu a vyklopí náklad stiskem páky. Člověk tak šetří nejen kroky, ale hlavně svaly, které by jinak hasily krizové momenty na každém metru stoupání.
Limit nosnosti doplňuje objem korby. M-půjčovna u svého stroje uvádí 0,25 m³, tedy čtvrt kubíku. Písku by se do ní po okraj vešlo asi 438 kg, takže stroj jede blízko maxima. U lehkého mulče nebo kůry naopak dojde dřív místo než nosnost.
Profesionální stavební technika přitom začíná přesně tam, kde zahradní končí. Katalog Wacker Neuson nabízí pásové dumpery s užitečnou nosností od 500 kg přes tunu až po 2 500 kg. Pětistovka je tedy nejnižší patro velké rodiny strojů, ovšem pro rodinný dům zpravidla to nejrozumnější.
Samonakládací lopata ušetří záda i při nakládání
Nejvíc sil při stěhování hromady nespolkne cesta, ale nabírání. Lopatou se člověk ohne stokrát, dvěstěkrát, a právě tady nastupuje varianta BAMATO MTR-500PROS. Hydraulická samonakládací lopata zabere materiál přímo z hromady a vysype ho do korby, kterou po dojetí na místo hydraulika vyklopí. Obsluha celou dobu stojí za řídítky a ovládá páky.
Ze všech příplatků přináší samonakládací lžíce podle nás největší užitek. Hydraulické sklápění je u stroje s půltunovým nákladem prakticky nezbytné. Otočná korba nebo vyšší výsyp mají smysl ve stísněném prostoru, například když nelze najet čelem k vyvýšenému záhonu či k bednění.
Ceny dumperů v Česku a výhodná půjčovna
Pořizovací částky se rozcházejí podle podvozku i výbavy. Z nabídek českých prodejců jsme sestavili orientační přehled:
Typ stroje Orientační cena s DPH Jednoduché motorové kolečko od 19 990 Kč Kolové přepravníky 4×4 31 700 až 36 300 Kč Menší pásový sklápěč od 36 500 Kč Elektrický kolový BAMATO MTR-500REPRO 49 975 Kč Hobby pásový model kolem 53 200 Kč Pásový 500kg BAMATO MTR-500PRO 71 225 Kč Totéž se samonakládací lopatou 94 975 Kč
Pro běžnou domácnost jde o výdaj srovnatelný s kvalitním zahradním traktorem. Vstupenka do světa strojové dřiny je ale mnohem levnější. M-půjčovna pronajímá pásový minidumper s nosností 500 kg, samonakládací lopatou a hydraulickým výklopem za 990 Kč bez DPH na den, víkend vyjde na 1 485 Kč. Den se tam ovšem počítá jako osm motohodin, proto se vyplatí mít materiál navezený a práci promyšlenou dřív, než stroj dorazí.
Skromnější variantou je akumulátorové kolečko s nosností 260 kg a stolitrovou korbou za 550 Kč denně. Opačným směrem se ubírá větší technika: pásový dumper s nosností 800 kg stojí v jiné půjčovně 1 800 Kč za den bez DPH.
Naše doporučení je proto jednoduché. Jednorázová víkendová akce patří půjčovně. Nákup se obhájí u většího pozemku, při postupné rekonstrukci rozložené do několika sezon nebo tehdy, když si stroj chcete dělit se sousedy.
Pásy, kola, benzin, nebo baterie: na co si dát pozor
Proč u českých domů častěji vídáme pásové stroje, vysvětluje terén kolem novostaveb: svahy, rozbředlá hlína, nezpevněné vjezdy a výkopy. Pás rozloží hmotnost na větší plochu, lépe drží v blátě a stroj je stabilnější. Daní je vyšší cena, složitější údržba, nižší rychlost a sklon rozrývat trávník či dlažbu při otáčení na místě. Kolový dumper se naopak hodí na rovnější pozemek se zpevněnými cestami.
Sklon svahu hlídejte podle konkrétního návodu, hodnoty se totiž výrazně liší. Technický list jednoho 500kg pásového stroje povoluje jízdu do kopce nejvýš 15° a ve svahu snižuje nosnost na 350 kg, jiná půjčovna uvádí u svého modelu náklon až 30°.
Benzinové stroje mívají výkon kolem 5,5 až 6 kW. Model s motorem Honda GX160 jede vpřed rychlostí 4,3 km/h a spotřebuje orientačně kolem litru, nanejvýš 1,2 litru za hodinu. Při osmi hodinách práce a Naturalu 95 za zhruba 45 Kč/l to dělá maximálně 435 Kč za den. Akumulátorový MTR-500REPRO s motorem o výkonu 1 000 W a baterií 48 V / 32 Ah slibuje až osm hodin tichého provozu bez výfukových plynů, s rezervou výkonu je však v mokré hlíně a při dlouhém stoupání nutné zacházet opatrněji.
K dalším drobným překvapením patří:
Údržba: kontrola motorového i hydraulického oleje, pásů a šroubů, čištění podvozku po práci. Návod LUMAG předepisuje první výměnu hydraulického oleje po 50 motohodinách, poté každých 350. Rozměry: MTR-500PRO měří 720 × 980 × 1 730 mm, půjčovní stroj 1 600 × 850 × 1 260 mm. Před objednávkou změřte branku i průchod kolem domu. Obrubníky a přívěs: bezpečnější je počítat s nájezdy. Silnice: na vlastním pozemku stačí dodržovat návod. Mimo něj podle BOZPinfo nastupuje technická způsobilost, případná registrace, řidičské oprávnění a pojištění, u stroje do 3,5 t typicky skupina B.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková