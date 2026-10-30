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Řezník radí Čechům: udělejte s mletým masem tuhle 1 věc a karbanátky se nikdy nerozpadnou

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Dennívýzva
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Představte si dvě mísy se stejnou masovou směsí. Jedna hodinu stála na lince v teplé kuchyni, druhá celou dobu čekala v lednici. Z první se placky tvarují ztěžka a na...
Řezník radí Čechům: udělejte s mletým masem tuhle 1 věc a karbanátky se nikdy nerozpadnou

Řezník radí Čechům: udělejte s mletým masem tuhle 1 věc a karbanátky se nikdy nerozpadnou

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.10.2026 03:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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