Řezník radí Čechům: udělejte s mletým masem tuhle 1 věc a karbanátky se nikdy nerozpadnou

Představte si dvě mísy se stejnou masovou směsí. Jedna hodinu stála na lince v teplé kuchyni, druhá celou dobu čekala v lednici. Z první se placky tvarují ztěžka a na pánvi se snáz rozjedou, ty z druhé drží tvar mnohem spolehlivěji. Strouhanka nebo vejce navíc bývají běžná první pomoc. Řemeslníci od masa se ale nejdřív dívají na teplotu.
Teplý tuk se rozmaže a hmota povolí
V mletém mase je tuk rozptýlený v podobě drobných zrnek. Dokud je studený, zůstává pevný a každé zrnko drží svůj tvar. Jakmile se ohřeje, změkne a při mletí nebo míchání se rozetře mezi vlákna masa. Taková hmota tolik nedrží a tuk z ní během smažení snadněji vytéká.
Řeznické pravidlo zní 0 až 4 °C
Prima Fresh otiskla zásady řezníka Františka Kšány, který na kurzech učí domácí výrobu uzenin. Pro mletí stanovuje strop 12 °C. Když maso tuhle teplotu přesáhne, dochází v něm ke srážení bílkovin a umleté kousky už spolu nedrží. Nejsnáz se přehřeje právě v mlýnku, který ho zahřívá samotným třením. Ať maso teprve čeká na mletí, nebo s ním už pracujete, má podle něj zůstávat v rozmezí 0 až 4 °C.
Přečtěte si také: Tuhle věc nikdy nemyjte v myčce. Většina Čechů to dělá a pak se diví, proč ji musí po roce vyhodit Mlýnek ohřívá maso třením, proto řezníci hlídají při mletí strop 12 °C. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kšána radí výrobcům uzenin, jeho pravidlo se ale dá přenést i do kuchyně. Karbanátky stojí na stejné soudržné masové hmotě jako klobása, takže teplota rozhoduje dřív, než do mísy přidáte cokoli dalšího.
Jak chlad ohlídat doma
Udržet maso studené zvládnete i v běžné kuchyni:
Koupené mleté maso vytáhněte z lednice až ve chvíli, kdy se do něj pustíte. Melete-li doma, pošlete napřed do mrazáku kovové díly mlýnku, tedy šnek a nůž. Nakrájené maso k nim přidejte zhruba na 20 až 30 minut, aby na povrchu lehce ztuhlo. Mléko na namočení rohlíku nalévejte rovnou z lednice. Se směsí pracujte svižně. Když smažíte na několik dávek, nechte zbytek směsi i čekající placky mezi dávkami v lednici.
Roman Vaněk jde v tipu ke svým karbanátkům na Rohlík.cz ještě dál. K 800 gramům mletého masa radí přimíchat asi 100 gramů ledu rozbitého na drobné kousky. Hotové placky jsou díky němu podle šéfkuchaře vláčnější a lépe drží tvar. Maso i mléko drží v chladu až do chvíle, kdy karbanátky pokládá na pánev.
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Studené maso je navíc bezpečnější. Mletím se kus masa rozdělí na spoustu drobných částeček s obrovskou plochou, a bakterie proto mají na mletém mase lepší podmínky než na celém kusu.
Kvalitu mletého masa poznáte už u pultu
Jan Rataj, řeznický mistr ze Zdíkova na Šumavě, pro Novinky.cz popsal, jak vypadá dobře zpracované mleté maso: libové a tučné části se v něm dají na první pohled od sebe rozeznat. Maso slité do jednolité pasty podle něj prozrazuje tupé nože mlýnku a surovinu, která zůstala v teple. Na karbanátky ani sekanou ho nedoporučuje.
Když si necháváte mlít přímo v prodejně, podívejte se i na samotný stroj. Rataj radí zkontrolovat, jestli je čistý a stojí v chladu. Z mlýnku, který stojí v teple a mele celý den, podle něj maso vonící čerstvostí nevyjde ani z dobrého kusu.
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Co sledovat V pořádku Varovný signál Teplota masa 0 až 4 °C teplejší než 4 °C, při mletí nad 12 °C Tuk drobná zrnka rozetřený mezi vlákny Vzhled mletého masa jasně odlišené kousky libového masa a tuku jednolitá pasta Mlýnek u pultu čistý, na chladném místě stojí v teple a mele celý den Řídkou směs zachrání půl hodiny v lednici
Řídká hmota, která se lepí na prsty, ještě nepotřebuje další strouhanku. Často jí pomůže obyčejný čas v chladu, proto přikrytou mísu nechte v lednici aspoň půl hodiny. Po vychlazení hmota ztuhne a tvaruje se výrazně lépe. Pokud nedrží ani potom, přisypávejte strouhanku opatrně a vždy jen trochu.
Tvarujte mokrýma rukama a hlídejte propečení
Masovou směs stačí promíchat, dokud se všechny suroviny nespojí. Kdo ji několik minut mačká a válí, dočká se po tepelné úpravě spíš tuhých karbanátků.
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Na tvarování si smočte dlaně ve studené vodě, hmota se k nim pak nelepí. Placky dělejte menší a podobně silné, kolem dvou centimetrů, aby se propekly za stejnou dobu. Na pánvi je nechte z první strany pořádně opéct a obracejte je teprve tehdy, když se jim zespodu vytvoří pevná zlatohnědá kůrka.
Karbanátky se obracejí až ve chvíli, kdy se jim na spodní straně vytvoří pevná kůrka. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kůrka ale o propečení nic neříká. Karbanátky z mletého masa musí být hotové i uprostřed a jistotu dá vpichový teploměr v jádru placky. Podle tabulky americké vlády na webu FoodSafety.gov potřebuje mleté hovězí a vepřové maso v jádru aspoň 71 °C, mleté drůbeží 74 °C.
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/jak-na/jak-spravne-namlit-maso-vychlazeni-hrubost-vyber-kusu, https://www.rohlik.cz/chef/35-meat-patties, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-chutne-navraty-mleteho-masa-154674, https://www.i-zurnal.cz/karbanatky/, https://www.foodsafety.gov/food-safety-charts/safe-minimum-internal-temperatures, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/co-s-tim-kdyz-se-karbanatky-rozpadaji/, https://www.toprecepty.cz/clanky/8934-karbanatky-z-trouby-snadne-rychle-a-paradne-stavnate-podle-tohoto-postupu-si-na-nich-pochutna-cela-rodina/, https://chowhound.com/1747574/grinding-burger-meat-dont-skip-chilling-hack, https://www.aazdravi.cz/priprava-karbanatku-vyzaduje-jeden-krok-ktery-nikdo-nezna-jen-tak-ale-budou-opravdu-stavnate-rika-sefkuchar/, https://fresh.iprima.cz/magazin/zaklady-a-zasady-uzenarstvi-jak-na-vyrobu-uzenin-doma-radi-reznik-fanda-ksana-454172