Velký test online supermarketů 2026: Zjistili jsme, kde se opravdu vyplatí nakupovat

Objednávat potraviny přes internet už dávno není jen služba pro ty, kterým se nechce do , je to čím dál populárnější. Zajímalo nás nicméně, jestli se supermarketu online nákup vyplatí také cenově. Porovnali jsme proto nabídku Košíku, Rohlíku a Tesca a zaměřili se nejen na cenu zboží, ale také na akce, privátní značky a cenu dopravy. Tentokrát jsme neporovnávali stejný nákup
U online supermarketů je jeden problém: ceny se mění hodně rychle a každý obchod pracuje s akcemi trochu jinak. Někde získáte nejlepší cenu při nákupu dvou kusů, jinde je sleva navázaná na věrnostní program a další obchod láká především na krátkodobé akce.
Proto jsme tentokrát nechtěli vytvořit jeden umělý nákupní seznam a předstírat, že přesně stejný košík nakupuje každý zákazník. Místo toho jsme se podívali na
aktuální nabídku jednotlivých e-shopů a hledali konkrétní výrobky, u kterých je rozdíl mezi běžnou a akční cenou opravdu zajímavý.
Současně jsme sledovali, jaké
podmínky jsou se slevou spojené. To totiž může rozhodnout, jestli jde o skutečnou úsporu, nebo jen o dobře vypadající cenovku. Košík.cz: Akcí je hodně, ale hlídejte počet kusů
Košík na nás v aktuální nabídce působí jako obchod, který se nebojí výrazných slev. Na hlavní stránce jsme našli například
okurku hadovku za 11,90 Kč místo 24,90 Kč, tedy o 52 % levněji. Ve slevě je také Hollandia selský bílý jogurt 500 g za 14,90 Kč místo 31,90 Kč nebo kuřecí stehenní řízek za 81,45 Kč místo 112,80 Kč.
Zajímavě vychází také větší balení. Například toaletní papír Harmony Soft White XXL je nyní za
159,90 Kč místo 289,90 Kč, což představuje zhruba 44% slevu. U nápojů nás zaujal například balík Natura 6×1,5 l za 64,90 Kč.
Co se týče dopravy, stačí si při objednávce zvolit termín doručení a podle adresy uvidíte cenu dopravy. U menších nákupů začíná doprava na
69 Kč, přičemž její cena se může lišit podle vzdálenosti a zvoleného času. Velké nákupy mají standardní hodinové doručení zdarma a doprava zdarma je také pro nové zákazníky při prvním nákupu nebo pro členy vybraných věrnostních klubů. Minimální hodnota běžné objednávky je 749 Kč; u menší objednávky se účtuje ještě příplatek 99 Kč. Košík nabízí také levnější variantu EKO dopravy a za příplatek expresní nebo prioritní doručení. Foto: Cooky.cz, Test online supermarketů: Kde se opravdu vyplatí nakupovat? Jeden obchod nás překvapil Pozor na Multikup
U Košíku je potřeba sledovat, jestli cena platí pro jeden kus, nebo až při větším nákupu, obvykle při počtu 3 a víc kusů. Aktuálně například Coca-Cola 2 l vychází při nákupu od dvou kusů na
36,90 Kč, zatímco cena jednoho kusu je 49,90 Kč. Podobně fungují i další nabídky.
Za nás je to dobrá strategie pro velké rodinné nákupy, ale méně zajímavá pro člověka, který potřebuje jen jednu lahev nebo jeden konkrétní výrobek.
Hodnocení redakce: 8,5/10 Rohlík.cz: Velký výběr a slevy klidně až 54 %
Rohlík jsme tentokrát sledovali hlavně z pohledu takzvaných
Cenových trháků týdne. Ty aktuálně slibují slevy až 54 %, takže rozhodně nejde jen o několik náhodně zlevněných výrobků.
Výhodou Rohlíku je podle nás především množství alternativ. U řady výrobků si můžeme vybrat mezi známou značkou, levnější variantou nebo privátní značkou. To je důležité hlavně u většího nákupu, kdy rozdíl několika korun na jednotlivých položkách začne být v součtu poměrně výrazný.
Rohlík navíc aktuálně láká nové zákazníky na
první nákup s dopravou zdarma a bez minimální hodnoty objednávky, a dokonce i 100 Kč jako bonus pro nově zaregistrované zákazníky. U dalších nákupů je minimální hodnota objednávky při doručení domů 749 Kč. Foto: Cooky.cz, Test online supermarketů: Kde se opravdu vyplatí nakupovat? Jeden obchod nás překvapil
Za nás se vyplatí koukat hlavně na cenu za kilogram nebo litr. U široké nabídky se totiž snadno stane, že levnější balení na první pohled nemusí být levnější při přepočtu na jednotku. Rohlík je proto podle našeho hodnocení velmi zajímavý pro zákazníky, kteří chtějí
velký výběr a zároveň jsou ochotni ceny trochu porovnávat.
Hodnocení redakce: 9/10 Tesco Online: Clubcard může změnit výsledek
Tesco jde na slevy maličko jinak. Na aktuální stránce Online Nákupů má samostatnou sekci
Super výhodné, nabídky dostupné všem zákazníkům a také produkty, u kterých lze využít dodatečný kupon v aplikaci Clubcard. Pokud zákazník používá Clubcard, může se u některých výrobků dostat na výrazně zajímavější částku.
V nabídce jsou vedle potravin také drogerie a domácnost, takže se vyplatí projít celý košík a neomezovat se jen na potraviny. Zajímavá jsou třeba Tesco Čerstvá vejce M 10 ks za 29,90 Kč (původně 59,90 Kč), vepřová plec bez kosti 59,90 Kč za 1 kg (původně 148,90 Kč), různé druhy Lipánků za 16,90 Kč ze 23,90 Kč a nebo se hodí i zubní pasta Colgate Advanced White Charcoal 75 ml 39,90 Kč, která běžně stojí 59,90 Kč.
Foto: Cooky.cz, Test online supermarketů: Kde se opravdu vyplatí nakupovat? Jeden obchod nás překvapil
Pokud jde o dopravu, v době našeho porovnání Tesco propagovalo
doručení zdarma až do 13. října 2026. Současně nabízí službu Tesco Hned, u které je aktuálně doručení zdarma až do 31. října, ovšem tato služba je zatím dostupná jen ve vybraných pražských prodejnách.
Hodnocení redakce: 9,5/10 Náš verdikt: Kde bychom nakoupili?
Pokud bychom měli vybírat
jen podle množství zajímavých akcí, Košík rozhodně nezklamal. U některých výrobků jsou slevy opravdu výrazné a při nákupu více kusů může být výsledná cena velmi příjemná.
Rohlík bychom zvolili v situaci, kdy je pro nás důležitější výběr. Nabídka je přehledná, akční sekce výrazná a zákazník má velké množství alternativ. Foto: Jan Dalecký / Cooky.cz, Velký test online supermarketů 2026
Tesco ale v našem hodnocení nakonec získává první místo. Důvodem není jedna konkrétní superakce, ale kombinace několika věcí – akční nabídky, Clubcard ceny a aktuálně také velmi zajímavé podmínky dopravy. Konečné pořadí redakce Cooky.cz Tesco Online – nejlepší kombinace akcí, Clubcard a dopravy Rohlík.cz – nejlepší výběr a velmi silné Cenové trháky Košík.cz – skvělé akce, zejména pro větší nákupy Naše rada
Největší chyba při online nakupování je sledovat pouze velké procento u cenovky.
Sleva 50 % ještě automaticky neznamená, že je výrobek levnější než konkurence. Před objednávkou proto doporučujeme porovnat především cenu za kilogram nebo litr, podmínky akce, počet kusů nutných pro získání slevy a cenu dopravy.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
Košík.cz, Rohlík.cz, iTesco.cz