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Seniora oslnilo slunce. Místo na brzdu ale šlápl na plyn a narazil do stromu

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Škodou za více než půl milionu a leteckým transportem spolujezdkyně do nemocnice skončila nehoda, ke které došlo v pátek 14. srpna odpoledne poté, co si senior spletl pedály.
Ilustrační foto.

Ilustrační foto.

Zdroj: Jihlavská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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Jihlavská Drbna
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