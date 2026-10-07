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Řopík ve Zdislavě se dočkal opravy. Bude v něm muzeum, poslouží i studentům

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Po desítkách let chátrání se řopík ve Zdislavě dočkal záchrany. Díky dobrovolníkům v něm nyní vznikne muzeum připomínající historii pohraničních opevnění. Objekt ale také bude sloužit pro studenty liberecké univerzity. Na konci října se slavnostně otevře veřejnosti.
Řopík ve Zdislavě se dočkal opravy. Bude v něm muzeum, poslouží i studentům

Řopík ve Zdislavě se dočkal opravy. Bude v něm muzeum, poslouží i studentům

Zdroj: Městys Zdislava
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 10:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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