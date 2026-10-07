Řopík ve Zdislavě se dočkal opravy. Bude v něm muzeum, poslouží i studentům

Objekt lehkého opevnění ŘOP S2/243/A-120Z se nachází severně od Zdislavy a slavnostně se otevře 31. října v 11 hodin. Akci pořádá Spolek Aktivní zálohy KVV Liberec společně s městysem Zdislava. Právě spolek má společně s dobrovolníky na záchraně řopíku největší podíl.
„Když jsme k objektu poprvé přišli, byl to kus betonu zarostlý lesem, se kterým si dlouho nikdo nevěděl rady. Dnes ho můžeme ukázat lidem. Za opravou stojí hlavně dobrovolníci, převážně příslušníci aktivní zálohy ze 141. praporu územní obrany, kteří sem jezdili ve svém volném čase. Bez nich by tu pořád stála jen ruina,“ řekl Daniel Opatrný, člen představenstva spolku.
Beton do objektu dělníci nalili 9. srpna 1938, sedm týdnů před konferencí v Mnichově. Pak osmdesát osm let chátral. Letos se ho podařilo opravit a vybavit, pomohly s tím desítky dobrovolníků, městys Zdislava, Krajské vojenské velitelství Liberec, Liberecký kraj a další partneři.
Objekt by měl sloužit veřejnosti. Vznikne zde muzeum lehkého opevnění. „Chceme, aby objekt sloužil veřejnosti. Při prohlídkách, při vzpomínkových akcích a hlavně při práci s dětmi a studenty v rámci přípravy občanů k obraně státu (POKOS). Na ukázkách výstroje, výzbroje a každodenního života sedmičlenné osádky jim přiblížíme, jak se Československo v roce 1938 chystalo bránit svou hranici a co tehdy obrana vlasti skutečně znamenala,“ popsal Tomáš Gubáš, ředitel KVV Liberec.
Objekt bude sloužit i Technické univerzitě v Liberci jako inspirace a terénní laboratoř. „Studenti tu budou dělat 3D vizualizace, vyvinou aplikaci pro návštěvníky a vyzkoušejí nové technologie, třeba senzory, které hlídají stav betonu. Najdou tu i témata pro závěrečné práce,“ dodal.
Na záchraně řopíku se podílela i Zdislava, pro kterou bude opravené lehké opevnění znamenat nový turistický cíl. „Pro Zdislavu je to kus vlastní historie, který se vrací mezi lidi. Chceme, aby sem jezdily rodiny, školy i lidé, kteří o opevnění vědí víc než my. Městys proto pomáhal tak, jak umí: technikou, lidmi a zázemím,“ uvedl Zbyněk Fetr, starosta Zdislavy.
Program u objektu
11:00–11:10 Přivítání hostů a návštěvníků, plk. Ing. Tomáš Gubáš, ředitel KVV Liberec
11:10–11:20 Pozdrav hejtmana Libereckého kraje Martina Půty
11:20–11:30 Požehnání objektu, Radek Jurnečka, delegát ad omnia litoměřické diecéze
11:30–12:00 Volná prohlídka okolí objektu, prostor pro fotografie, občerstvení
12:00–13:00 Historie, současnost a budoucnost ŘOPíku Zdislava, nrtm. Daniel Opatrný, člen představenstva spolku
13:00–16:00 Prohlídky objektu a souvisejících staveb, soutěže pro děti, opékání buřtů