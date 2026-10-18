Ráno, nebo večer? Odborník prozradil nejlepší dobu na sprchování

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Ve stovkách domácností se každý den opakuje tichý souboj o koupelnu. Jedni vstávají a míří rovnou pod proud vody, druzí by bez večerní očisty neusnuli. Existuje ale i početná skupina, která se nesprchuje denně vůbec: ve Spojených státech je to zhruba třicet čtyři procent dospělých.
Rozhodnutí, kdy pustit vodu, přitom není jen věcí zvyku. Do hry vstupuje biologie kůže, život mikroorganismů i nastavení našich vnitřních hodin. A ukazuje se, že skutečně rozhodující faktor mnozí z nás přehlížejí úplně jinde než v koupelně.
Proč ranní sprcha láká tolik lidí
Pro ranní typy je voda nejspolehlivější budík. Pár minut teplého proudu rozproudí krev, zažene ospalost a připraví tělo na pracovní tempo. Pocit svěžesti se pak drží celé dopoledne.
Biologie přidává další argument. Během spánku kůže neustává v práci: vylučuje pot i kožní maz a na jejím povrchu se množí mikroorganismy, i když v ložnici panuje chlad. Ranní sprcha tyto stopy noci smyje dřív, než vyrazíte mezi lidi.
Večerní tábor: smýt ze sebe celý den
Zastánci večerní očisty argumentují prostě. Přes den na nás sedá prach, smog, pyly i pot, a kdo si to nesmyje, odnese si to do postele. Jejich logika má něco do sebe.
Na pokožce navíc probíhá neviditelný život. Na jediném čtverečním centimetru žije deset tisíc až milion bakterií. Živí se kožním mazem a pot sám o sobě nezapáchá. Aroma vzniká, až když bakterie, třeba stafylokoky, začnou tyto látky rozkládat na sirné sloučeniny. Večerní sprcha tento proces na čas přeruší.
Jenže představa dokonale čistého spáče je iluzí. Mikrobioložka Primrose Freestone z univerzity v Leicesteru upozorňuje, že za noc se i v chladnějším prostředí uvolní značné množství tekutin. Podle ní platí: „člověk i v chladnějším prostředí vypotí za noc zhruba čtvrt litru tekutin a tělo mezitím odloučí více než padesát tisíc odumřelých kožních buněk,“ jak uvádí Freestone.
Směs potu, tepla a odumřelé tkáně je pro bakterie i roztoče prostřený stůl. Ráno se tak můžete probudit s lehkým zápachem, ač jste šli spát čerstvě umytí.
Skutečný klíč: ložní prádlo a teplá voda před spaním
Právě tady se skrývá odpověď, která spor staví do jiného světla. Odbornice na mikrobiom Holly Wilkinson z univerzity v Hullu tvrdí: „pravidelné praní ložního prádla je pro naše zdraví pravděpodobně důležitější než samotná volba mezi ranní a večerní sprchou,“ vysvětluje Wilkinson.
Bakterie, prach a roztoči přežívají na povlečení celé týdny a polštáře kvůli vlhkosti z dechu a potu snadno zaplesniví. Kdo si lehne umytý do prádla, které nebylo vyprané měsíc, se vystavuje vysoké koncentraci výkalů roztočů. Ty spouštějí alergie, zhoršují citlivost na pyl a opakované spaní v zanedbaném prádle může zvyšovat riziko kožních infekcí.
Riziko není okrajové. Až sedmdesát šest procent lidí s těžkým astmatem trpí alergií alespoň na jeden druh plísně. Běžná plíseň Aspergillus fumigatus pak může způsobit vážné chronické plicní potíže u lidí po prodělané tuberkulóze nebo s následky dlouhodobého kouření. Mikrobiologové doporučují prát lůžkoviny zhruba jednou týdně, ideálně na 60 °C, která roztoče spolehlivě zničí.
Večerní sprcha má ovšem i své nesporné plus. Metaanalýza třinácti studií potvrdila, že desetiminutová teplá sprcha jednu až dvě hodiny před ulehnutím výrazně zkracuje čas potřebný k usnutí. Voda kolem 40–42 °C tělo prohřeje a roztáhne cévy. Po vystoupení se tělesné teplo rychle snižuje, což funguje jako signál pro biologické hodiny, že je čas na noc.
Co z toho plyne pro vaši koupelnu
Při jedné sprše denně je z hlediska zdraví téměř jedno, zda zvolíte ráno, nebo večer. Ranní varianta probudí a smyje noční pot, večerní uvolní a usnadní spánek. Záleží i na profesi: kdo se celý den šplhá v prachu a hlíně, potřebuje se umýt hned po návratu, kancelářská práce dává větší volnost.
Dermatologové a mikrobiologové navíc upozorňují, že tělo nepotřebuje denní dlouhé lázně. Podle jejich stanoviska „není nutné tělo každý den vystavovat dlouhým lázním s horkou vodou,“ a pokud si člověk udržuje denní hygienu klíčových partií, „plnohodnotná sprcha dvakrát týdně je pro udržení zdraví a rovnováhy kožního mikrobiomu naprosto dostačující.“ Pokožku šetří sprchování v délce 5 až 10 minut a méně horká voda.
Možná je tedy čas přestat se hádat o hodiny a podívat se, kdy jste naposledy měnili povlečení. Jste ranní, nebo večerní typ? A víte, jak dlouho už leží váš polštář bez praní?
Zdroje článku: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, sciencedirect.com, bbc.com, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová