Polské termály slaví výročí. Po celý říjen dávají návštěvníkům koupání zdarma

Rozsáhlý lázeňský komplex Termy Maltańskie patří mezi vyhledávané vodní areály v západním Polsku. Nachází se přímo v Poznani u jezera Malta a spojuje rekreační bazény, sportovní plavání i samostatnou saunovou část. Letos slaví patnáct let provozu a návštěvníkům proto nabízí prodloužené koupání bez dalšího příplatku. Každý, kdo si od 1. do 31. října zakoupí tříhodinovou vstupenku do vodního parku, získá automaticky další hodinu navíc. Nabídka platí také o víkendech a podle zveřejněných podmínek není nutné předkládat žádný slevový kupon. Zvýhodnění se uplatňuje při nákupu příslušné vstupenky na pokladně.
Čtyři hodiny koupání vyjdou přibližně na 418 korun
Běžná cena tříhodinové vstupenky pro dospělého činí 75 polských zlotých, což odpovídá přibližně 418 korunám. Zlevněné vstupné stojí 65 zlotých, tedy zhruba 362 korun. Za stejnou částku nyní návštěvníci získají čtyři hodiny místo obvyklých tří. Pro srovnání, standardní dvouhodinový vstup pro dospělého vychází přibližně na 340 korun a celodenní vstupenka stojí kolem 607 korun. Provozovatel zahrnul do výroční nabídky rovněž rodinné vstupenky, jejichž cena závisí na počtu osob. Děti mladší tří let mají vstup zdarma i mimo probíhající akci.
Zvýhodnění ovšem neznamená, že by návštěvníci získali celé čtyři hodiny koupání bezplatně. Zaplatit musí standardní cenu tříhodinové vstupenky a zdarma obdrží pouze hodinu navíc. Důležité je také dodržet stanovený čas pobytu, protože jeho překročení se běžně doplácí. Za každou další minutu si areál účtuje jeden zlotý, tedy přibližně 5,60 koruny. Půlhodinové překročení tak může znamenat doplatek kolem 167 korun na osobu. Výroční nabídka platí také pro držitele vybraných sportovních karet, nevztahuje se však na kartu MultiSport Senior.
Termální voda, vodní atrakce i sportovní bazény
Poznaňský areál není pouze klasickým koupalištěm s tobogány. Jeho součástí jsou také bazény využívající geotermální vodu, která se získává z hloubky přibližně 1 306 metrů. V rekreační části se teplota vody pohybuje přibližně mezi 30 a 36 stupni Celsia. Návštěvníci zde najdou bazén s umělými vlnami, vodní proudy, skluzavky i odpočinkové prostory. Zajímavostí jsou také dva celoročně provozované venkovní bazény s výhledem na jezero Malta, které lze využívat i během chladnějších měsíců. Celý komplex zahrnuje celkem 18 sportovních a rekreačních bazénů, takže je určený jak rodinám s dětmi, tak návštěvníkům, kteří dávají přednost plavání a odpočinku.
Výhodou vstupenky do vodního parku je možnost využívat také sportovní bazény bez nákupu dalšího samostatného vstupu. Odlišné podmínky ovšem platí pro saunovou část, která má vlastní ceník. Za tříhodinovou vstupenku do saun zaplatí dospělý přibližně 529 korun a tato vstupenka současně umožňuje vstup do vodního parku i sportovních bazénů. Samotná říjnová narozeninová akce se však týká tříhodinových vstupenek do vodního parku, nikoliv automatického bezplatného zpřístupnění saun. Saunová zóna je navíc určena pouze dospělým návštěvníkům. Před cestou se proto vyplatí rozhodnout, kterou část komplexu chce člověk skutečně využít, aby zbytečně neplatil za služby, o které nemá zájem.
Výlet do Poznaně lze spojit s prohlídkou města
Termy Maltańskie se nacházejí na adrese Termalna 1 v Poznani, která je dostupná také z České republiky. Při cestě autem z Prahy je potřeba počítat přibližně s pěti hodinami jízdy podle zvolené trasy a dopravní situace. Z Ostravy je cesta kratší, zpravidla kolem čtyř hodin. Do Poznaně se lze vydat rovněž vlakem, při plánování je však nutné ověřit aktuální spojení a případné přestupy. Přímo k termálům jezdí městská doprava, mimo jiné tramvajová linka číslo 6 a autobusová linka číslo 184. Aquapark je otevřen každý den od 9 do 23 hodin, takže návštěvu není nutné omezovat pouze na dopolední nebo odpolední hodiny.
Podzimní cesta do Poznaně může být zajímavá především pro ty, kteří chtějí koupání spojit s víkendovým pobytem v historickém městě. Vedle termálů se rozprostírá rekreační oblast kolem jezera Malta, která nabízí možnosti procházek i sportovního vyžití. Za návštěvu stojí rovněž historické centrum Poznaně se Starým náměstím a barevnými měšťanskými domy. Výhodou říjnové nabídky je, že návštěvníci nemusí plánovat pobyt pouze podle délky standardní vstupenky a mají hodinu navíc na odpočinek či plavání. Prodloužené koupání však lze využít jen do soboty 31. října 2026, kdy výroční akce končí. Ceny uvedené v českých korunách jsou orientační a při platbě se mohou mírně lišit podle aktuálního směnného kurzu.
zdroje: wise.com, termymaltanskie.com.pl