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Polské termály slaví výročí. Po celý říjen dávají návštěvníkům koupání zdarma

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Oblíbené termální lázně v polské Poznani připravily při příležitosti 15. výročí otevření speciální nabídku. Návštěvníci mohou po celý říjen strávit ve vodním parku čtyři hodiny za cenu tří. Akce se vztahuje na běžné, zlevněné i rodinné vstupenky a potrvá do 31. října 2026. Za čtyřhodinový pobyt dospělý zaplatí v přepočtu přibližně 418 korun.
Polské termály slaví výročí. Po celý říjen dávají návštěvníkům koupání zdarma

Polské termály slaví výročí. Po celý říjen dávají návštěvníkům koupání zdarma

Zdroj: redakce
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 11:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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