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Poctivý nálezce ještě žije. Senior přišel o peněženku s tisíci, našla se

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Dennívýzva
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Šťastně skončil příběh ztracené peněženky. Přišel o ni dvaasedmdesátiletý senior v Plzni. A měl v ní jedenáct tisíc korun a karty do obchodů a další doklady. Díky poctivé nálezkyni se mu ale peněženka i s kompletním obsahem vrátila.
Poctivý nálezce ještě žije. Senior přišel o peněženku s tisíci, našla se

Poctivý nálezce ještě žije. Senior přišel o peněženku s tisíci, našla se

Zdroj: Městská policie Plzeň
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 04:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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