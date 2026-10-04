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Old Shatterhand: Daliah Lavi odmítla nahou scénu a štáb si čistil zuby vínem

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Western Old Shatterhand skrývá v zákulisí odmítnutou nahou scénu herečky Daliah Lavi, pět rohů slavné pevnosti i nečekanou hospitalizaci Lexe Barkera.
Old Shatterhand

Old Shatterhand

Zdroj: FOTO:Avala Film / distr. TV Nova
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.10.2026 15:58

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