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Oblíbený obchodní řetězec s oblečením zavírá 150 poboček

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Oblíbený diskontní řetězec Kik radikálně zeštíhluje svou prodejní síť. Jen v Německu letos uzavře kolem 150 poboček, v celé Evropě jich padne až 300. Český trh se však masivnímu propouštění vyhne – změny se dotknou jen jednotek míst.
Oblíbený obchodní řetězec s oblečením zavírá 150 poboček

Oblíbený obchodní řetězec s oblečením zavírá 150 poboček

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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