Oblíbený obchodní řetězec s oblečením zavírá 150 poboček

Německo přijde o desítky prodejen, Česko zůstává téměř nedotčeno
Diskontní řetězec Kik, známý především díky nízkým cenám textilu a drobného zboží, čeká rozsáhlá restrukturalizace. Firma původně plánovala uzavřít v Německu asi 50 obchodů, nakonec jich však letos zavře kolem 150. Zároveň otevře přibližně 15 nových, takže na konci roku by měla mít v zemi kolem 2 200 poboček, jak informovala německá média.
V celé Evropě počítá Kik s uzavřením až 300 prodejen, ale zároveň chce otevřít zhruba 75 modernějších obchodů. Důvodem je podle vedení firmy optimalizace prodejní sítě a větší důraz na výkonnost jednotlivých míst. „Expandovali jsme příliš hustě. Tuto hustotu musíme snižovat,“ vysvětlil pro Bild finanční ředitel Christian Kümmel.
Některé pobočky jsou totiž umístěny velmi blízko sebe a navzájem si kanibalizují tržby. Firma proto opouští méně výkonné lokality a soustředí se na strategicky výhodnější místa s vyšším potenciálem.
Které německé pobočky už zavřely nebo brzy skončí
Kompletní seznam dotčených prodejen Kik zatím nezveřejnil, ale postupně se objevují konkrétní adresy. Mezi prvními skončily obchody v Mnichově-Neuperlachu (uzavřeno 14. července), Mnichově-Aubingu (12. září) nebo Mnichově-Feldmochingu (16. září). V Hamburku zavřely pobočky v Bramfeldu (během prvního čtvrtletí) a ve Steilshoopu (12. září).
Další obchody skončily v prvním čtvrtletí v Berlíně (2 pobočky), Drážďanech (1 pobočka), Stuttgartu (1 pobočka) a Frankfurtu (1 pobočka). Pobočka v Postupimi-Babelsbergu má zavřít k 31. prosinci. Další uzavírky probíhají postupně během podzimu.
V Česku padnou jen jednotky poboček, dvě se přesunou
Zatímco v Německu a dalších evropských zemích probíhá masivní zeštíhlování, český trh zůstává téměř nedotčen. „Síť optimalizujeme a přizpůsobujeme současným podmínkám. Méně perspektivní lokality opouštíme nebo nahrazujeme novými, lépe dostupnými prodejnami. V České republice se tato optimalizace týká pouze jednotek poboček,“ potvrdil pro TN.cz jednatel Martin Šatný.
První prodejnou, která v Česku v rámci jarní optimalizace zcela skončila, byla pobočka v Písku (v nákupní galerii v Hradišťské ulici). Další pak zavřela ve Dvoře Králové k 16. září. V Podbořanech a Jindřichově Hradci nedochází k úplnému uzavření, ale k přesunu do výhodnější lokality a modernizaci.
Zákazníci v těchto městech tak o služby Kiku nepřijdou, obchody se jen přestěhují na lepší adresy.
Tlak čínských online gigantů a dravých diskontů
Kromě příliš husté sítě prodejen čelí diskontní řetězce jako Kik rostoucímu tlaku ze strany čínských online tržišť (například Temu a Shein) a dravé konkurenci kamenných diskontů (Pepco, Action či Tedi). Tyto faktory nutí firmu k rychlé reakci a orientaci na nejziskovější lokality.
Restrukturalizace má zajistit, že Kik udrží konkurenceschopnost a zároveň sníží provozní náklady. Nové pobočky budou modernější, lépe dostupné a strategicky umístěné tak, aby maximalizovaly tržby a minimalizovaly vzájemnou konkurenci mezi vlastními obchody.
Zdroje článku: bild.de, spiegel.de, tn.nova.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková