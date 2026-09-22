HOSPODSKÝ KVÍZ: Deset otázek, na které by zvládlo odpovědět i dítěPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
HOSPODSKÝ KVÍZ: Deset otázek, na které by zvládlo odpovědět i dítě
Oblíbený diskontní řetězec Kik radikálně zeštíhluje svou prodejní síť. Jen v Německu letos uzavře kolem 150...
Česká republika čelí bezprecedentnímu suchu na trhu práce. Aktuálně chybí přibližně 100 000 kvalifikovaných...
Méně hutné, přitom chutnější a křupavější – kdo by si nepřál takové bramboráky. Zlatavého blaha v ústech...
Ochlazení a déšť ze začátku týdne nás v průběhu dalších dnů opustí. Vrátí se však s víkendem a na některých...
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