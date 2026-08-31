Nová naděje: Splní jaderný bitevní křižník Admiral Nachimov očekávání ruských admirálů?

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Defense Express uvedl, že ruská propagandistická média šíří zprávu, že bitevní křižník Admiral Nachimov Projekt 1144 Orlan (NATO klasifikace třída Kirov) se konečně vrátí do bojového stavu ruského námořnictva po téměř třiceti letech oprav.
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Ruská média uvádí, že raketový křižník v současné době dokončuje tovární a námořní zkoušky, po kterých by měl do konce letošního roku projít státními zkouškami a později by se tato loď měla vrátit do ruského námořnictva.
Oprava a modernizace tohoto křižníku stála Rusy poměrně vysokou částku – nyní se uvádí, že částka přesahuje 200 miliard rublů, což je při dnešním kurzu asi 2,32 miliardy amerických dolarů. Je třeba poznamenat, že dříve některé zdroje uváděly, že náklady na práce provedené na tomto křižníku by mohly být výrazně vyšší a dosáhnout 5 miliard dolarů.
V současné době zůstává relevantní otázka, jak rozumné je investovat tolik úsilí a peněz do jedné lodi, a to nejen v kontextu skutečnosti, že se v moderní válce na bojišti objevily zbraně, jako jsou
námořní drony, ale také obecně ohledně účelnosti soustředění tak významného množství zbraní na jednu loď. Admiral Nachimov: Superkřižník podle sovětského vzoru
Hlavním cílem modernizace nebyla jen obnova technického stavu, ale zásadní přepracování zbraňových systémů. Výsledkem je (alespoň na papíře) superkřižník, schopný úderů na velké vzdálenosti, komplexní protivzdušné obrany a obrany proti ponorkám.
Loď je nyní vybavena 80–96 vertikálními šachtami pro různé typy řízených střel, jako je 3M-54 Kalibr (podzvuková střela s doletem 1500–2500 km, určená pro pozemní a námořní cíle), P-800 Onyx (nadzvuková protilodní střela s rychlostí Mach 2.5, dolet 600 km) nebo 3M22 Zirkon (hypersonická střela s rychlostí Mach 8–9). Tento mix dává Nachimovovi schopnost napadat cíle v hloubce kontinentu i vést námořní údery na svazy letadlových lodí NATO.
PVO systému dominuje pravděpodobně modernizovaný S-300F Fort-M s potenciálem přechodu na komponenty systému S-400. Má dosah až 250 km, schopnost zasáhnout více cílů najednou. Pro střední a blízkou zónu obrany je instalováno několik systémů
Pancir-ME, kombinujících 30mm kanóny a rakety 57E6-E. Spolu s kanóny AK-630M2 Duet tvoří vícevrstvou ochranu proti protilodním střelám, UAV i vrtulníkům.
Zahrnuje klasické RBU-6000, tedy vrhač raketových hlubinných pum a 533mm torpédomety pro moderní torpéda UGST. Loď je vybavena i novým sonarovým systémem, pravděpodobně typu Zarya-M. Na palubě mohou operovat až tři vrtulníky Ka-27 v protiponorkové a průzkumné konfiguraci. Zvažuje se také budoucí nasazení UAV.
Otázky pro ruské námořnictvo
Třída Kirov (projekt 1144 Orlan) byla sovětskou odpovědí na americké letadlové lodě, kdy se extrémně velká a těžce vyzbrojená plavidla s jaderným pohonem měla stát zabijáky celých svazů letadlových lodí. První jednotka, Kirov (později Admiral Ušakov), byla zařazena do služby v roce 1980, následovaly lodě Frunze (Admiral Lazarev), Kalinin (Admiral Nachimov) a Petr Veliký.
Loď Admiral Nachimov byla spuštěna na vodu v roce 1986, ale od 90. let byla kvůli rozpočtovým problémům odstavená. V roce 1999 byla oficiálně určena k modernizaci, která se však protáhla na více než 20 let. V rámci programu „velké modernizace“ ruského námořnictva se plavidlo postupně proměnilo ve zcela novou bojovou platformu 21. století.
Na palubě Nachimova jsou dva reaktory typu OK-900A, každý s výkonem 300 MW. Po rozsáhlých testech byl koncem února 2025 zahájen proces jejich aktivace, což je klíčový krok pro návrat křižníku do služby.
Zůstávají ale otázky a rozhodně jich není málo.
Je vůbec taková „vlajková loď studené války“ efektivní v době levných dronů a asymetrických hrozeb? Jaká bude její reálná udržitelnost v provozu, a hlavně, bude-li nasazena v bojových podmínkách, obstojí? A nedala se suma 2,5 miliardy dolarů utratit lépe za menší platformy, které by zvýšily schopnost ruského námořnictva více?
Zdroj:
Defense Express, Naval News Autor/Licence fotografie: Admiral Nachimov ex Kalinin, USN – ID:DN-SC-92-00846 / Service Depicted: Other Service, Public Domain