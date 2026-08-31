Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Nová naděje: Splní jaderný bitevní křižník Admiral Nachimov očekávání ruských admirálů?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ruská propagandistická média šíří zprávu, že bitevní křižník Admiral Nachimov Projekt 1144 Orlan (NATO klasifikace třída Kirov) se konečně vrátí do bojového stavu ruského námořnictva po téměř třiceti letech oprav.
Nová naděje: Splní jaderný bitevní křižník Admiral Nachimov očekávání ruských admirálů?

Nová naděje: Splní jaderný bitevní křižník Admiral Nachimov očekávání ruských admirálů?

Zdroj: Securitytech
Reklama
Další články z Securitytech
Gripen F poprvé vzlétl: Dvoumístná verze Gripenu zahajuje letové zkoušky
Gripen F poprvé vzlétl: Dvoumístná verze Gripenu zahajuje letové zkoušky
Ztracená římská legie v Číně: Přežili vojáci Marka Licinia Crassa tisíce kilometrů od Říma?
Ztracená římská legie v Číně: Přežili vojáci Marka Licinia Crassa tisíce kilometrů od Říma?

Legenda o ztracené římské legii, jejíž členové se měli dostat až na hranice starověké Číny, patří mezi...

Ropná velmoc shání benzín v zahraničí. Ukrajinské drony ochromují ruské rafinerie
Ropná velmoc shání benzín v zahraničí. Ukrajinské drony ochromují ruské rafinerie

Rusko se dostává do stále paradoxnější situace. Přestože patří k největším producentům ropy na světě,...

Odpověď USA na čínskou PL-17: Nová střela AIM-424 „Malice“ má chránit letadlové lodě
Odpověď USA na čínskou PL-17: Nová střela AIM-424 „Malice“ má chránit letadlové lodě

Americké námořnictvo odtajnilo raketu AIM-424 „Malice" s dosahem přes 460 km. Střela představuje další krok...

SSN(X): Ponorka v ceně letadlové lodi. Nástupce třídy Seawolf se opět odkládá
SSN(X): Ponorka v ceně letadlové lodi. Nástupce třídy Seawolf se opět odkládá

Odklad SSN(X) do roku 2040 odhaluje krizi třídy Seawolf, propad flotily USA na 45 ponorek a rostoucí...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

Web se zaměřuje na témata spojená s bezpečností, moderní technikou a obrannými technologiemi. Čtenáři zde najdou články o vojenské výzbroji, bezpečnostních systémech, kyberbezpečnosti i technologických inovacích, které ovlivňují současný svět.Obsah propojuje technické informace s vysvětlením...

Všechny články tohoto autora →
Securitytech
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.