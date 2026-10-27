Největší moravský rybník čeká výlov. Kdyby kapři zůstali, uhynou

Rybník Nesyt na Břeclavsku po čtyřech letech čeká výlov, který je již nezbytný, jinak by mohlo dojít k hromadnému úhynu ryb i ptáků. Veškerá voda z největšího moravského rybníka přitom zůstane v lednické soustavě. Postupně se zachytí v rybnících Hlohoveckém, Prostředním a Mlýnském, po letošním suchu tak doplní jejich snížené hladiny.
„Voda je v této části jižní Moravy mimořádně cenným zdrojem a musíme s ní hospodařit tak, abychom krajinu připravili i na další období sucha. Proto je zásadní, aby se při výlovu Nesytu podařilo zachytit veškerou zbývající vodu a efektivně ji využít k doplnění přilehlých Lednických rybníků, jejichž hladiny jsou rovněž nízké,“ řekl ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) s tím, že samotný výlov je nezbytným krokem k zamezení hromadného úhynu ryb.
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V minulosti se podzimní výlov konal každoročně. „V souladu s plánem péče o národní přírodní rezervaci Lednické rybníky a s ohledem na deficit vody Agentura ochrany přírody a krajiny ČR interval nejprve prodloužila na dva roky. S přihlédnutím k dlouhodobě se zhoršující hydrologické situaci pak období bez vypouštění prodloužila na současné čtyři roky," uvedla mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Karolína Šůlová.
Nyní tak končí čtvrtý rok bez vypouštění a lovení. Nasazené ryby, především pak kapři, se během tohoto cyklu dostatečně rozmnožily a také nabraly váhu. Rybník je tak na svém limitu. Výlov vzrostlých kaprů je podle odborníků jediným možným opatřením, které uleví vodnímu prostředí a pomůže rybník stabilizovat pro další sezony.
Kdyby k výlovu nedošlo, mohlo by to poškodit celý ekosystém. „Ponecháním této obsádky do dalšího roku by došlo k takovému nárůstu biomasy ryb, že by se kvalita vody, zejména v horké části roku, dramaticky zhoršila. Bez vylovení ryb hrozí jejich hromadný úhyn, okamžitý nástup botulismu a následný úhyn především vodních a na vodu vázaných ptáků," dodala Šůlová. Podle mluvčí by se tak mohla opakovat situace ze srpna 2018, kdy uhynulo 92,3 tuny ryb.
„Soustava Lednických rybníků je už od roku 1953 národní přírodní rezervací. Zdejší rybníky jsou dokladem toho, jak lze skloubit uvážlivé rybniční hospodaření s ochranou biodiverzity. Jsou totiž jednou z nejvýznamnějších ornitologických lokalit mezinárodního významu v České republice," uvedl ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc.
V lokalitě hnízdí přibližně stovka druhů ptáků, další opeřenci se zde zastavují během tahu. Jedinečná je i slanomilná vegetace.