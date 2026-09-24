Nejjedovatější pečivo v Česku: Češi ho jedí denně, ale nevědí, kolik éček obsahuje

Slovo jed zní u pečiva dramaticky a přesně na tenhle pocit sázejí titulky o „éčkách”. Pravda je ale zajímavější než strašení. Existuje druh pečiva, který Češi kupují prakticky denně a nabalí na sebe delší seznam přísad než cokoli jiného v regálu. Proč tomu tak je a jestli se toho bát, prozradíme níže.
Za písmenem E se automaticky neskrývá jed
Písmeno E a číslo za ním vypadají chemicky, samo o sobě to ale o jedovatosti nic neříká. Přídatná látka jen pečivu prodlouží trvanlivost, zlepší strukturu nebo udrží měkkost. Než se v Evropské unii smí použít, musí její bezpečnost posoudit Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Každé schválené éčko má kód a hlavně stanovený strop, kolik ho smí v potravině být. Při dodržení limitu je potravina i s tímhle maximem podle úřadů zdravotně nezávadná. Dohled nad pravidly má u nás Státní zemědělská a potravinářská inspekce.
To ovšem neznamená, že je jedno, kolik toho sníte. U citlivých lidí mohou některé přísady vyvolat nesnášenlivost a velkému množství aditiv by se měly vyhýbat hlavně malé děti.
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Když hledáte pečivo s nejdelším složením, skončíte skoro vždy u baleného toustového chleba. Klasický pecen od pekaře stojí v podstatě na mouce, vodě, soli a kvásku. Balený toust jich potřebuje výrazně víc a k základu přidává celou paletu pomocných látek:
emulgátory dodávají plátkům vláčnost, kyselina askorbová a zlepšující přípravky upravují mouku, konzervanty a regulátory kyselosti se starají o to, aby zboží ani po řadě dnů v kuchyni neztvrdlo a nezačalo plesnivět.
Zajímavý detail: část toustových chlebů obsahuje dokonce líh. Trocha ethanolu zpomalí množení plísní, takže chléb zůstane měkký déle.
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Tenhle chemický arzenál potkáte hlavně u baleného zboží. Do nebaleného chleba se éčka podle pravidel běžně přidávat nesmějí, protože spadá mezi základní potraviny. Dlouhé složení je tak typické hlavně pro průmyslově vyráběné balené pečivo.
Skutečný háček se jmenuje ultrazpracování
Z pohledu výživových specialistů spadá bílý toust mezi ultrazpracované potraviny, tedy do stejné skupiny jako slazené limonády nebo instantní polévky. Háček nespočívá v jednotlivých éčkách. Rozhoduje celkový charakter výrobku, tedy málo vlákniny, zato víc jednoduchých cukrů a tuků a vysoký glykemický index.
Tělo po pár plátcích dostane rychlou dávku energie, kterou ale zpracuje raz dva. Vzápětí přichází stejně prudký útlum a znovu se hlásí hlad. Pro každého, kdo si hlídá váhu nebo řeší cukrovku, jsou takové výkyvy nepříjemné.
Přečtěte si také: Ani Jar, ani Pur. Češi si oblíbili tenhle levný prostředek na nádobí, se kterým jsou úplně spokojení Tmavý toust není automaticky ten zdravější
Tmavší bochánek v regálu budí dojem celozrnné volby a hodně lidí po něm sáhne automaticky. Tak jednoduché to ale není. Aby se pečivo smělo označit za celozrnné, musí podle vyhlášky k zákonu o potravinách obsahovat aspoň 80 procent celozrnné mouky z použitých mouk. Většina toustů se k téhle hranici ani nepřiblíží, takže slova jako tmavý nebo vícezrnný zůstávají hlavně reklamním lákadlem.
Tmavá barva sama o sobě navíc nic negarantuje. Chléb u nás nesmí obsahovat přidaná barviva, jedinou výjimkou je sladový chléb, který se smí barvit karamelem. Za tmavším odstínem obvykle nestojí umělé barvivo. Výrobci ho získávají z upraveného obilí, nejčastěji z ječmene nebo žita upraženého dohněda. O kvalitě rozhoduje obsah vlákniny a to, co stojí na začátku složení.
Jak lepší pečivo poznáte za pár vteřin
Nejrychlejší test zvládnete přímo u regálu. Stačí výrobek obrátit a projet očima úvod složení, protože suroviny jsou seřazené podle podílu od nejvíc zastoupené. Když stojí na prvním místě bílá pšeničná mouka a celozrnná se krčí až za solí, o celozrnný výrobek nejde. Čím kratší a srozumitelnější je soupis surovin, tím lépe. Dlouhý sloupec přídatných látek by vás naopak měl varovat.
Přečtěte si také: Jaké jídlo k vám sedí podle horoskopu: 12 receptů pro každé znamení Nejrychlejší test kvality pečiva zvládnete přímo u regálu, když si přečtete úvod složení na obalu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Zbytek je o zvyku. Preferujte kousky s vyšším podílem celozrnné mouky a vlákniny, které zasytí na delší dobu. A hlavně toust nejezte nasucho. Když na plátek přidáte něco vydatnějšího, třeba tvarohovou pomazánku, kousek ryby nebo restovanou zeleninu, dostanete sytější jídlo a prudký nástup cukru se srovná do klidnější křivky. Z každodenního rizika tak uděláte občasnou pochoutku, která nikomu neuškodí.
Zdroje: https://www.viscojis.cz/teens/index.php/potraviny-a-bezpenost/jak-nakupovat-potraviny/31-23, https://www.szpi.gov.cz/clanek/hodnoceni-bezpecnosti-potravinovych-pridatnych-latek-v-eu.aspx, https://www.szpi.gov.cz/clanek/je-celozrnny-chleb-vzdy-celozrnny.aspx, https://www.pekarske-technologie.cz/skryte-prisady-v-pecivu-co-byste-meli-vedet-o-latkach-zlepsujicich-mouku/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/43932-toustove-chleby, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/toustovy-chleb-ultrazpracovana-potravina-proc-je-nezdravy/