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Liberecký kraj rozdá přes 324 tisíc korun talentovaným žákům

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Rada Libereckého kraje schválila finanční dary v celkové výši 324 400 korun určené pro 85 žáků z 15 škol, kteří v uplynulém školním roce…
_MG_2610

_MG_2610

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 21.10.2026 12:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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