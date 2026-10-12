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Liberec zrušil zakázku na rozšíření ZŠ Kaplického

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Liberec zrušil stavební zakázku na rozšíření ZŠ Kaplického, jejíž hodnota dosahovala 145 milionů korun bez DPH. Kdy bude tendr vypsán znovu, zatím není jasné,…
śkola, třída

śkola, třída

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 15:00

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