Liberec zrušil zakázku na rozšíření ZŠ Kaplického

Liberec zrušil zakázku na rozšíření ZŠ KaplickéhoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
śkola, třída
Článek byl publikován 12.10.2026 15:00
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