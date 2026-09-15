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Kudrny nemají vypadat jako chemlon: 7 chyb, kvůli kterým jsou suché, rozlítané a bez tvaru

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Ráno si namočíš vlasy, přidáš trochu krému, chvíli to vypadá nadějně a za dvě hodiny máš kolem hlavy něco mezi obláčkem, chemlonem a výsledkem boje s elektrickou zásuvkou. Kudrnaté vlasy nejsou rozbité rovné vlasy.
Kudrny nemají vypadat jako chemlon: 7 chyb, kvůli kterým jsou suché, rozlítané a bez tvaru

Kudrny nemají vypadat jako chemlon: 7 chyb, kvůli kterým jsou suché, rozlítané a bez tvaru

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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