Česká inspekce životního prostředí ukončila kontrolu společnosti Elektrowin, jednoho z největších provozovatelů systému zpětného odběru elektrospotřebičů v Česku. Porušení zákona o odpadech nezjistila. Ministerstvo životního prostředí však v odpovědi na otázky redakce Náš REGION potvrdilo, že Elektrowin jako jediný z kolektivních systémů předčasně použil nový způsob vykazování výsledků. Jak velký vliv měla změna metodiky na skokové zlepšení míry sběru elektroodpadu, resort nevysvětlil. Otevřené zůstávají také otázky kontroly hospodárnosti celého systému, který prostřednictvím recyklačních příspěvků financují spotřebitelé. Jak již Náš REGION informoval, Česká republika v minulých letech nedokázala plnit evropský cíl zpětného odběru elektrozařízení ve výši 65 procent. Mezi jednotlivými kolektivními systémy přitom existovaly výrazné rozdíly. Zatímco některé požadovanou hranici překračovaly, Elektrowin v roce 2023 vykázal pouze 51,9 procenta. O rok později však již uváděl 77,28 procenta. Výrazným meziročním zlepšením se zabývala také Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). „Kontrola byla ukončena protokolem o kontrole, který byl vyhotoven dne 24. 4. 2026. V rámci kontroly nebylo zjištěno porušení zákona o odpadech,“ uvedl pro Náš REGION mluvčí inspekce Tomáš Hulan. Více elektroodpadu, ale také jiný výpočet Elektrowin v roce 2023 sebral 63 910 tun vysloužilých elektrozařízení. O rok později to bylo již 78 115 tun. Zatímco množství sebraného elektroodpadu vzrostlo o 22,2 procenta, vykázaná míra sběru se zvýšila téměř o polovinu. Inspekce vysvětluje zlepšení mimo jiné rozšířením sítě míst zpětného odběru. Ministerstvo životního prostředí však upozornilo na další významnou okolnost – změnu způsobu vykazování. „Kolektivní systém ELEKTROWIN, a.s., na rozdíl od všech ostatních kolektivních systémů, v rámci svého výkaznictví použil předčasně postup upravený vyhláškou č. 16/2022 Sb., což mělo zřejmě vliv na ohlášené výsledky zpětného odběru odpadních elektrozařízení v předchozích letech tohoto kolektivního systému,“ uvedlo ministerstvo. Nový způsob vykazování zohledňuje mimo jiné přechody výrobců elektrozařízení mezi jednotlivými kolektivními systémy. Ministerstvo kvůli předčasnému použití této metodiky s Elektrowinem jednalo. Konkrétní výsledek jednání však redakci nesdělilo. Neposkytlo ani přepočet výsledků za oba roky podle stejných pravidel, který by umožnil rozlišit, jakou část zlepšení představoval skutečný nárůst sběru a jakou změna způsobu výpočtu. Co všechno stát skutečně kontroluje? Redakce se inspekce rovněž dotazovala, zda při kontrole porovnávala vážní lístky, přepravní doklady a evidenci konečných zpracovatelů elektroodpadu. Právě tyto dokumenty umožňují ověřovat skutečné množství materiálu, který systémem prošel. ČIŽP uvedla, že vycházela mimo jiné z roční zprávy Elektrowinu a zprávy nezávislého auditora. Zda sama prověřovala také prvotní doklady, neupřesnila. „ČIŽP podrobnosti týkající se konkrétních kontrolních postupů nezveřejňuje,“ sdělil Hulan. V otázce případného cíleného porovnání údajů Elektrowinu s evidencí jeho smluvních zpracovatelů odkázala inspekce na Ministerstvo životního prostředí, kterému zákon svěřuje kontrolní pravomoc nad činností provozovatelů kolektivních systémů. Ani z odpovědi ministerstva však není zřejmé, zda takové porovnání provedlo. Hospodárnost mají hlídat především výrobci Další oblastí, kterou se redakce zabývala, je financování kolektivních systémů. Elektrowin vykazoval ke konci roku 2024 aktiva přibližně 901 milionů korun, z toho přes 517 milionů představoval dlouhodobý finanční majetek. Ministerstvo v těchto údajích nespatřuje pochybení. Poukazuje na zákonnou povinnost vytvářet finanční rezervu, která musí dosahovat nejméně poloviny celkových nákladů provozovatele kolektivního systému za předcházející účetní období. Vyšší rezerva podle resortu není v rozporu se zákonem. Zajímavá je však odpověď ministerstva na otázku, kdo kontroluje efektivitu využívání recyklačních příspěvků. „Otázku efektivnosti kolektivního systému si musí řešit a kontrolovat především samotní výrobci, kteří kolektivní systém vytvořili, provozují jej nebo jsou jeho klienty,“ uvedl resort. Přiměřenost vybíraných příspěvků každoročně posuzuje kontrolní orgán příslušného kolektivního systému, který o tom zasílá ministerstvu zprávu. Údaje ověřují také externí auditoři. Ministerstvo však redakci neposkytlo srovnání nákladů jednotlivých systémů na tunu sebraného a zpracovaného elektroodpadu. Upozornilo, že legislativa mu porovnávání recyklačních příspěvků jednotlivých systémů neukládá. Spotřebitelé, kteří recyklaci financují prostřednictvím ceny nakupovaných elektrospotřebičů, tak nemají k dispozici jednotné srovnání, jež by jim umožnilo posoudit ekonomickou efektivitu jednotlivých systémů. Česko se zlepšilo. Otázky kolem minulosti trvají Pozitivní zprávou je, že Česká republika v roce 2024 dosáhla míry zpětného odběru 67 procent, a evropský cíl tak splnila. Podle ministerstva se zároveň s množstvím 17,8 kilogramu sebraných elektrozařízení na obyvatele zařadila na druhé místo v Evropské unii. Resort však stále konkrétně nevysvětlil, jak byl uzavřen dřívější spor o plnění povinností Elektrowinu v letech 2021 a 2022. Zatímco společnost v minulosti argumentovala přechodným obdobím a získáním nového oprávnění v roce 2023, ministerstvo nyní zdůrazňuje, že výrobcům vznikla povinnost dosahovat požadované úrovně sběru již v roce 2021. Zda nesplnění cíle v minulých letech vedlo ke konkrétním postihům či jiným opatřením vůči Elektrowinu nebo jeho klientům, ministerstvo nesdělilo. Výsledek kontroly ČIŽP je pro Elektrowin příznivou zprávou. Vedle dodržování zákona je však důležitá také hospodárnost celého systému a srovnatelnost vykazovaných výsledků. Právě v těchto oblastech odpovědi státních institucí zatím neposkytují dostatek konkrétních údajů, podle kterých by veřejnost mohla posoudit, jak efektivně jsou peníze z recyklačních příspěvků využívány. Zdroj: autorský text