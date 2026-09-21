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Kávové řezy s nadýchaným korpusem: Retro moučník, který chutná skvěle i dnes

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Kávové řezy si pamatuji jako moučník, který se na plech dal hlavně tehdy, když mělo přijít víc lidí a nikdo nechtěl řešit minidezerty pinzetou. Je to stará dobrá klasika s kakaovým korpusem, kávovým krémem a šlehačkou nahoře. Jen počítejte s jednou věcí: tenhle recept chce čas v lednici, jinak se bude tvářit uraženě a při krájení se rozjede.
Fotografie ke kávovým řezům

Fotografie ke kávovým řezům

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Var a peč s Martinkou / Cestuj a ochutnávaj, Kávové řezy z časů, kdy se peklo poctivě a bez okolků: Nadýchaný moučník s kávovou chutí, který nezestárl ani o drobek
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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