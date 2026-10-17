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Je rozhodnuto. Dvořáka porazila Ceralová Petrofová

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Hradecký senátní obvod č. 45 bude mít novou senátorku. Zuzana Ceralová Petrofová, která kandidovala s podporou ODS, porazila ve druhém kole senátních voleb Martina Dvořáka ze STAN. Průběžné výsledky jí přisuzovaly výrazný náskok.
Je rozhodnuto. Dvořáka porazila Ceralová Petrofová

Je rozhodnuto. Dvořáka porazila Ceralová Petrofová

Zdroj: petrof.cz
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 13:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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