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Hokejisté Karlových Varů porazili doma Kladno 3:1

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Hokejisté Karlových Varů zdolali v 10. kole extraligy doma Kladno 3:1 a připsali si páté vítězství z posledních šesti zápasů. Ve vzájemných soubojích ukončili sérii tří porážek. Rytíři prohráli pátý z uplynulých sedmi duelů.
Hokejisté Karlových Varů porazili doma Kladno 3:1

Hokejisté Karlových Varů porazili doma Kladno 3:1

Zdroj: HC Rytíři Kladno
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 06:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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