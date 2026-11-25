Královéhradečtí kriminalisté předali státnímu zástupci obžalobu na dva muže ve věku 34 a 31 let, kteří se dopouštěli sériové majetkové trestné činnosti na území Královéhradeckého, Středočeského a Libereckého kraje, Kraje Vysočina i v Praze. Případ, o němž policie poprvé informovala v srpnu s tím, že bylo objasněno 25 skutků, se v průběhu dalšího vyšetřování rozrostl na 36 skutků.
Oba muži kradli finanční hotovost, drobné cennosti, trezory, elektroniku i příruční pokladny. Terčem jejich nájezdů byly zejména školy a školská zařízení, ale také firemní provozovny. Přepadali je převážně v nočních hodinách. V posledním ze zaznamenaných případů si mimo jiné odnesli 12 lahví prosecca. Aby ztížili odhalení, stříkali sprejovou barvou na kamerová čidla nebo je fyzicky odpojovali od elektrické sítě.
Muži jsou stíháni nejen za krádeže a poškození cizí věci, ale také za neoprávněné opatření a pozměnění platebního prostředku, maření výkonu úředního rozhodnutí a neoprávněné užívání cizí věci. Mladší z nich čelí navíc obvinění z porušování domovní svobody.
U staršího obviněného přesáhla škoda způsobená odcizením věcí, včetně pokusů, 781 tisíc korun a škoda z poškození dosáhla přes 690 tisíc korun. U mladšího muže kriminalisté vyčíslili škodu za krádeže a pokusy o ně na více než 2,74 milionu korun, poškození věcí pak na zhruba 600 tisíc korun.
Starší z mužů byl zadržen ve Středočeském kraji, kde se ukrýval v areálu firmy u známého. Do dubna letošního roku si přitom odpykával trest v Rakousku za shodný typ trestné činnosti. Soudce jej na návrh státního zástupce vzal do vazby s odůvodněním, že hrozí pokračování v trestné činnosti. Mladší obviněný je od července ve výkonu trestu za jinou věc. Oba muži byli za majetkovou kriminalitu soudně trestáni již v minulosti.
Na objasnění případu se podílely desítky policistů z celé republiky, klíčovou roli sehráli také kriminalisté z odboru kriminalistické techniky, jejichž expertízy stop z míst činů se staly stěžejními důkazními prostředky. Případ měl i mezinárodní rozměr, kriminalisté využívali poznatky získané mezinárodní policejní spoluprací. Výsledný spis čítá čtrnáct svazků a byl předložen Okresnímu státnímu zastupitelství v Jičíně.
Staršímu z obviněných hrozí za způsobenou značnou škodu trest až osm let odnětí svobody, mladšímu pak až pět let.
Zdroj: Policie ČR